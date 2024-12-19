3 اصابات بحادث سير على شارع الستين بالسلط
التاريخ
12/19/2024 7:09:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الستين في مدينة السلط نتج عنه ٣ اصابات وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم نقل الاصابات الى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامه متوسطة
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