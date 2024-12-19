يوم عمل تطوعي بمركز شباب وشابات غرب إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نظم مركز شباب وشابات غرب إربد اليوم الخميس، يوم عمل تطوعي بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز .
وقالت مديرة المركز خلود ابو زياد، إن اليوم التطوعي يأتي ضمن محور الشباب والمواطنة وما يمثله العمل التطوعي من أهمية في تعزيز شعور الانتماء للمجتمع والجماعة والشعور بأهمية مشاركتهم ومساعدتهم ضمن الإمكانات المتاحة والمتوفرة لغاية تحسين البيئة الحياتية الحاضنة للأفراد.
وتضمن اليوم التطوعي، أعمال زراعة الأشجار والنظافة العامة، ضمن منطقة المركز، وأعمال تطوعية هدفت إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتعاون المجتمعي.
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