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يوم عمل تطوعي بمركز شباب وشابات غرب إربد

12/19/2024 7:09:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب وشابات غرب إربد اليوم الخميس، يوم عمل تطوعي بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز .


وقالت مديرة المركز خلود ابو زياد، إن اليوم التطوعي يأتي ضمن محور الشباب والمواطنة وما يمثله العمل التطوعي من أهمية في تعزيز شعور الانتماء للمجتمع والجماعة والشعور بأهمية مشاركتهم ومساعدتهم ضمن الإمكانات المتاحة والمتوفرة لغاية تحسين البيئة الحياتية الحاضنة للأفراد.


وتضمن اليوم التطوعي، أعمال زراعة الأشجار والنظافة العامة، ضمن منطقة المركز، وأعمال تطوعية هدفت إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتعاون المجتمعي.

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