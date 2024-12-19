المشاورات السياسية الجزائرية-الروسية

(MENAFN
- APO Group)
ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، اليوم 19 ديسمبر 2024، بالجزائر العاصمة، مناصفة مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، السيد ميخائيل بوغدانوف، الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التشاور والحوار السياسي الثنائي، فرصة لتدارس واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون، في إطار مواصلة تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة، الموقع عليه بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى روسيا في جوان 2023.
كما سمحت هذه المشاورات السياسية بإجراء مباحثات معمقة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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MENAFN19122024004934011406ID1109013990
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