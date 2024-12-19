المشاورات السياسية الجزائرية-الروسية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، اليوم 19 ديسمبر 2024، بالجزائر العاصمة، مناصفة مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب الشؤون الخارجية الروسي، السيد ميخائيل بوغدانوف، الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية.

وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التشاور والحوار السياسي الثنائي، فرصة لتدارس واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون، في إطار مواصلة تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة، الموقع عليه بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى روسيا في جوان 2023.

كما سمحت هذه المشاورات السياسية بإجراء مباحثات معمقة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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