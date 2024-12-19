النرويج: إسرائيل ملزمة بإدخال الغذاء والدواء إلى غزة

النرويج: إسرائيل ملزمة بإدخال الغذاء والدواء إلى غزة
التاريخ
12/19/2024 3:11:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي للجزيرة ان الكرة الآن في ملعب محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعمل الأونروا.
وبين "يجب وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأضاف "إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة".
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