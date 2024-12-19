بحقنة سامة.. آخر حكم بالإعدام في 2024

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- Khaberni) خبرني - جرى إعدام رجل من أوكلاهوما، اليوم الخميس، بحقنة سامة على خلفية قتله فتاة (10 أعوام) بعد اشتهائه أكلها، في آخر عملية إعدام رقم 25 في البلاد خلال العام الجاري.
وتم إعلان وفاة كيفن راي أندروود في سجن ولاية أوكلاهوما في مكالستر، حسبما أفاد لانس ويست المتحدث باسم هيئة السجون بالبلاد.
وتستخدم أوكلاهوما عملية حقن تتألف من ثلاثة عقاقير سامة تبدأ بعقار "ميدازولام" المهدئ ثم عقار ثان يشل السجين ويوقف العقار الثالث القلب.
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