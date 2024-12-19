بحقنة سامة.. آخر حكم بالإعدام في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - جرى إعدام رجل من أوكلاهوما، اليوم الخميس، بحقنة سامة على خلفية قتله فتاة (10 أعوام) بعد اشتهائه أكلها، في آخر عملية إعدام رقم 25 في البلاد خلال العام الجاري.

وتم إعلان وفاة كيفن راي أندروود في سجن ولاية أوكلاهوما في مكالستر، حسبما أفاد لانس ويست المتحدث باسم هيئة السجون بالبلاد.

وتستخدم أوكلاهوما عملية حقن تتألف من ثلاثة سامة تبدأ بعقار "ميدازولام" المهدئ ثم عقار ثان يشل السجين ويوقف العقار الثالث القلب.

