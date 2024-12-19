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اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة

12/19/2024 3:03:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 12 (كونا) -- عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والتي قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين (9) و(10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم (408) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم (2489) حالة ينتمون إلى (54 دولة مختلفة). (النهاية)

ع ج ر / أ م ح





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