وزير التربية: النجاح لا يقاس فقط بالدرجات بل بالإصرار والعزيمة على تحقيق الأهداف الكبرى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 12 (كونا) -- أكد وزير التربية
سيد جلال الطبطبائي أن النجاح لا يقاس فقط بالدرجات بل بالإصرار والعزيمة على تحقيق الأهداف الكبرى مشيرا إلى أن العلم هو الطريق الأمثل لخدمة الكويت والنهوض بها.
جاء ذلك في تصريح للوزير الطبطبائي نقله بيان صحفي صادر عن وزارة التربية اليوم الأربعاء عقب جولة تفقدية قام بها في ثانوية (عبداللطيف ثنيان الغانم بنين) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية للاطمئنان على سير العمل في انطلاقة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025.
وقال الوزير إن فترات الامتحانات في حياة المتعلمين ليست مجرد محطة لتقييم التحصيل الدراسي بل هي خطوة أساسية نحو بناء المستقبل الذي يقوم على العلم والإبداع والعمل الجاد.
ودعا المتعلمين برسالة دعم وتحفيز قائلا "أنتم مستقبل الكويت المشرق وأنتم الأساس الذي تبنى عليه نهضت البلاد فتسلحوا بالعلم والاجتهاد وكونوا على يقين بأن النجاح هو ثمرة عزيمتكم وإصراركم على تحقيق أهدافكم واجعلوا حبكم للكويت دافعا يدفعكم نحو التميز والتفوق فهي تستحق أن تكونوا نماذج مشرفة للوطن".
وأعرب عن امتنانه وتقديره للمعلمين والمعلمات ورؤساء اللجان وجميع العاملين في المدارس الذين يسهمون في تنظيم سير الامتحانات وذلك لدورهم المحوري في إنجاح العملية التعليمية لافتا إلى أنهم الدعامة الأساسية التي يقوم عليها التعليم وعماد الاستقرار والنجاح.
وبين أن وإخلاصهم في أداء مهامهم وتفانيهم في توفير بيئة تعليمية عادلة ومنظمة يعكس أسمى معاني المسؤولية الوطنية إذ لا يقتصر دورهم على التعليم فقط بل يمتد إلى بناء قيم المثابرة والانضباط في نفوس الأجيال القادمة.
وأشاد كذلك بدور أولياء الأمور كشركاء في العملية التعليمية باعتبارهم عنصرا مهما في دعم الأبناء لتحقيق النجاح ومصدر الأمان والدعم لهم خلال هذه المرحلة المهمة موضحا أن دورهم ليس فقط في توفير بيئة تعليمية ملائمة بل أيضا في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
وكان نحو 104 آلاف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر قد بدأوا صباح اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.
وكانت وزارة التربية قد حددت نهاية اختبارات المرحلة المتوسطة في 26 ديسمبر الجاري فيما تمتد اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر حتى 30 الجاري. (النهاية)
م ع ر / ح ع
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