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وزير التربية: النجاح لا يقاس فقط بالدرجات بل بالإصرار والعزيمة على تحقيق الأهداف الكبرى

12/19/2024 3:03:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن النجاح لا يقاس فقط بالدرجات بل بالإصرار والعزيمة على تحقيق الأهداف الكبرى مشيرا إلى أن العلم هو الطريق الأمثل لخدمة الكويت والنهوض بها.
جاء ذلك في تصريح للوزير الطبطبائي نقله بيان صحفي صادر عن وزارة التربية اليوم الأربعاء عقب جولة تفقدية قام بها في ثانوية (عبداللطيف ثنيان الغانم بنين) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية للاطمئنان على سير العمل في انطلاقة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025.
وقال الوزير إن فترات الامتحانات في حياة المتعلمين ليست مجرد محطة لتقييم التحصيل الدراسي بل هي خطوة أساسية نحو بناء المستقبل الذي يقوم على العلم والإبداع والعمل الجاد.
ودعا المتعلمين برسالة دعم وتحفيز قائلا "أنتم مستقبل الكويت المشرق وأنتم الأساس الذي تبنى عليه نهضت البلاد فتسلحوا بالعلم والاجتهاد وكونوا على يقين بأن النجاح هو ثمرة عزيمتكم وإصراركم على تحقيق أهدافكم واجعلوا حبكم للكويت دافعا يدفعكم نحو التميز والتفوق فهي تستحق أن تكونوا نماذج مشرفة للوطن".
وأعرب عن امتنانه وتقديره للمعلمين والمعلمات ورؤساء اللجان وجميع العاملين في المدارس الذين يسهمون في تنظيم سير الامتحانات وذلك لدورهم المحوري في إنجاح العملية التعليمية لافتا إلى أنهم الدعامة الأساسية التي يقوم عليها التعليم وعماد الاستقرار والنجاح.
وبين أن وإخلاصهم في أداء مهامهم وتفانيهم في توفير بيئة تعليمية عادلة ومنظمة يعكس أسمى معاني المسؤولية الوطنية إذ لا يقتصر دورهم على التعليم فقط بل يمتد إلى بناء قيم المثابرة والانضباط في نفوس الأجيال القادمة.
وأشاد كذلك بدور أولياء الأمور كشركاء في العملية التعليمية باعتبارهم عنصرا مهما في دعم الأبناء لتحقيق النجاح ومصدر الأمان والدعم لهم خلال هذه المرحلة المهمة موضحا أن دورهم ليس فقط في توفير بيئة تعليمية ملائمة بل أيضا في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
وكان نحو 104 آلاف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر قد بدأوا صباح اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.
وكانت وزارة التربية قد حددت نهاية اختبارات المرحلة المتوسطة في 26 ديسمبر الجاري فيما تمتد اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر حتى 30 الجاري. (النهاية)

م ع ر / ح ع




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