وزير الداخلية: شرطة الكويت نموذج يحتذى في العمل الأمني والإنساني المميز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 12 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن شرطة الكويت نموذج يحتذى في العمل الأمني والمروري والإنساني المميز ضمن منظومة أمنية شاملة تسعى دائما لتعزيز سيادة القانون وحماية الوطن والمواطنين على هذه الأرض الطيبة.
ونقل بيان صحفي لوزارة الداخلية عن الشيخ فهد اليوسف قوله في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف اليوم الأربعاء (18 ديسمبر كل عام) "إننا نقف وقفة اعتزاز واحترام أمام الدور الذي تقوم به أجهزة الشرطة والتي حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات في ظل تحديات متزايدة وظروف أمنية تتطلب أعلى درجات اليقظة والكفاءة".
وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن هذه المناسبة تأتي لاستذكار الدور الريادي الذي يقوم به منتسبو شرطة الكويت الذين يسطرون أروع صور التفاني والإخلاص في أداء واجبهم الوطني مشيرا إلى أنهم دائما يدركون كل أبعاد حركة التغيير والتطور وهم قادرون على مواجهة الصعاب مهما كانت التحديات.
ولفت إلى التزام شرطة الكويت بالمواجهة الحازمة والصارمة تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وارتكاب الجريمة وتهديد استقرار البلاد مؤكدا استمرار هذه الجهود من أجل أمن وأمان الكويت.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن فخره وامتنانه لمنتسبي الشرطة على مواصلتهم العمل ليلا ونهارا متسلحين بالقيم الوطنية والإنسانية ليكونوا السد المنيع في وجه التحديات الأمنية وليحافظوا على أمن وسلامة الوطن وأبنائه.
وتوجه بالتحية لأخوانه وأخواته وأبنائه منتسبي قوة الشرطة بمناسبة يوم الشرطة العربية متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم الإنسانية السامية "محملا إياهم في الوقت نفسه مسؤولية العمل من أجل استقرار الوطن وأمنه وسلامة مواطنيه ومن يقيمون على أرضه وحمايتهم من كل سوء في ظل رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم". (النهاية)
ع ح ك / ا ع ب
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