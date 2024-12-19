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وزير الداخلية: شرطة الكويت نموذج يحتذى في العمل الأمني والإنساني المميز

12/19/2024 3:03:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن شرطة الكويت نموذج يحتذى في العمل الأمني والمروري والإنساني المميز ضمن منظومة أمنية شاملة تسعى دائما لتعزيز سيادة القانون وحماية الوطن والمواطنين على هذه الأرض الطيبة.
ونقل بيان صحفي لوزارة الداخلية عن الشيخ فهد اليوسف قوله في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف اليوم الأربعاء (18 ديسمبر كل عام) "إننا نقف وقفة اعتزاز واحترام أمام الدور الذي تقوم به أجهزة الشرطة والتي حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات في ظل تحديات متزايدة وظروف أمنية تتطلب أعلى درجات اليقظة والكفاءة".
وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن هذه المناسبة تأتي لاستذكار الدور الريادي الذي يقوم به منتسبو شرطة الكويت الذين يسطرون أروع صور التفاني والإخلاص في أداء واجبهم الوطني مشيرا إلى أنهم دائما يدركون كل أبعاد حركة التغيير والتطور وهم قادرون على مواجهة الصعاب مهما كانت التحديات.
ولفت إلى التزام شرطة الكويت بالمواجهة الحازمة والصارمة تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وارتكاب الجريمة وتهديد استقرار البلاد مؤكدا استمرار هذه الجهود من أجل أمن وأمان الكويت.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن فخره وامتنانه لمنتسبي الشرطة على مواصلتهم العمل ليلا ونهارا متسلحين بالقيم الوطنية والإنسانية ليكونوا السد المنيع في وجه التحديات الأمنية وليحافظوا على أمن وسلامة الوطن وأبنائه.
وتوجه بالتحية لأخوانه وأخواته وأبنائه منتسبي قوة الشرطة بمناسبة يوم الشرطة العربية متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم الإنسانية السامية "محملا إياهم في الوقت نفسه مسؤولية العمل من أجل استقرار الوطن وأمنه وسلامة مواطنيه ومن يقيمون على أرضه وحمايتهم من كل سوء في ظل رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم". (النهاية)

ع ح ك / ا ع ب




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