مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 12 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 في قاعة الاجتماعات في استاد جابر الأحمد الدولي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: استذكر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الذكرى الأولى لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والتي تصادف السادس عشر من شهر ديسمبر 2024 معبرا عن مشاعر الوفاء والعرفان لهذه الذكرى مشيدا بمناقب الفقيد رحمه الله وخصاله العطرة التي ستبقى خالدة في سجل تاريخ الكويت لتكون منارة للأجيال تستلهم منها دروس البذل والعطاء وتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة شأن الكويت والمحافظة على أمنها واستقرارها.
وبمناسبة الذكرى الأولى لمناداة مجلس الوزراء بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أميرا للبلاد والتي تصادف السادس عشر من شهر ديسمبر 2024 يتوجه مجلس الوزراء إلى الباري عز وجل أن يوفق سموه حفظه الله ورعاه ويسدد خطاه لكل ما من شأنه رفعة وتقدم ونهضة دولة الكويت وأن يمتع سموه حفظه الله ورعاه بالصحة والعافية والعمر المديد.
من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له والتي التقى خلالها بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تنمية وتعزيز مصالح البلدين المشتركة على مختلف الأصعدة.
وعلى هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء بجولة تفقدية لاستاد جابر الأحمد الدولي للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) خلال الفترة من 21 - 12 - 2024 إلى 3 - 1 - 2025.
واستمع سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء خلال الجولة إلى شرح قدمه معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة (خليجي 26) عبدالرحمن بداح المطيري ومسؤولو الهيئة العامة للرياضة حول جاهزية المنشآت الرياضية لإقامة مباريات البطولة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة في البطولة إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم حفل افتتاح البطولة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها حيث تضمن عدة جوانب مرتبطة بمشروع ميناء مبارك الكبير ومن ضمنها تحديد جهات التنفيذ في كلا الجانبين حيث يمثلها من الجانب الكويتي وزارة الأشغال العامة في حين يمثلها من الجانب الصيني وزارة النقل.
وضمن هذا السياق أحيط مجلس الوزراء علما بترشيح الحكومة الصينية (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) التابعة للرئاسة الصينية إحدى الشركات الحكومية الصينية للمشاركة في تنفيذ مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في دولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية برئاسة معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان بسرعة اتخاذ كافة الخطوات المناسبة وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
بمناسبتي الذكرى الـ (53) للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة والذكرى الـ(25) لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة مقاليد الحكم يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى الشعب البحريني الشقيق بهاتين المناسبتين مشيدا بما حققته مملكة البحرين الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.
وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم في البلاد والذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
وبناء على عرض معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة وافق مجلس الوزراء على حل وتصفية عدد من جمعيات النفع العام بعدما تبين عدم التزام هذه الجمعيات في تطبيق المواد القانونية المنظمة لعملها.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. (النهاية) ج ي / م ص ع
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