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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

12/19/2024 3:03:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 في قاعة الاجتماعات في استاد جابر الأحمد الدولي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: استذكر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الذكرى الأولى لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والتي تصادف السادس عشر من شهر ديسمبر 2024 معبرا عن مشاعر الوفاء والعرفان لهذه الذكرى مشيدا بمناقب الفقيد رحمه الله وخصاله العطرة التي ستبقى خالدة في سجل تاريخ الكويت لتكون منارة للأجيال تستلهم منها دروس البذل والعطاء وتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة شأن الكويت والمحافظة على أمنها واستقرارها.
وبمناسبة الذكرى الأولى لمناداة مجلس الوزراء بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أميرا للبلاد والتي تصادف السادس عشر من شهر ديسمبر 2024 يتوجه مجلس الوزراء إلى الباري عز وجل أن يوفق سموه حفظه الله ورعاه ويسدد خطاه لكل ما من شأنه رفعة وتقدم ونهضة دولة الكويت وأن يمتع سموه حفظه الله ورعاه بالصحة والعافية والعمر المديد.
من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له والتي التقى خلالها بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تنمية وتعزيز مصالح البلدين المشتركة على مختلف الأصعدة.
وعلى هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء بجولة تفقدية لاستاد جابر الأحمد الدولي للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) خلال الفترة من 21 - 12 - 2024 إلى 3 - 1 - 2025.
واستمع سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء خلال الجولة إلى شرح قدمه معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة (خليجي 26) عبدالرحمن بداح المطيري ومسؤولو الهيئة العامة للرياضة حول جاهزية المنشآت الرياضية لإقامة مباريات البطولة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة في البطولة إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم حفل افتتاح البطولة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها حيث تضمن عدة جوانب مرتبطة بمشروع ميناء مبارك الكبير ومن ضمنها تحديد جهات التنفيذ في كلا الجانبين حيث يمثلها من الجانب الكويتي وزارة الأشغال العامة في حين يمثلها من الجانب الصيني وزارة النقل.
وضمن هذا السياق أحيط مجلس الوزراء علما بترشيح الحكومة الصينية (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) التابعة للرئاسة الصينية إحدى الشركات الحكومية الصينية للمشاركة في تنفيذ مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في دولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية برئاسة معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان بسرعة اتخاذ كافة الخطوات المناسبة وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
بمناسبتي الذكرى الـ (53) للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة والذكرى الـ(25) لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة مقاليد الحكم يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى الشعب البحريني الشقيق بهاتين المناسبتين مشيدا بما حققته مملكة البحرين الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.
وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم في البلاد والذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
وبناء على عرض معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة وافق مجلس الوزراء على حل وتصفية عدد من جمعيات النفع العام بعدما تبين عدم التزام هذه الجمعيات في تطبيق المواد القانونية المنظمة لعملها.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. (النهاية) ج ي / م ص ع

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