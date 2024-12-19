سمو ولي العهد يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 12 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير
خارجية البوسنة والهرسك الصديقة المدين كوناكوفيتش والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا محمد يعقوب حياتي. (النهاية)
ت م
MENAFN19122024000071011013ID1109013714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.