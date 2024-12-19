غياب 15 جامعة أردنية عن التصنيف العربي للجامعات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن اتحاد العربية، اليوم، في مقر الدول العربية بالقاهرة، نتائج التصنيف العربي للجامعات، حيث غابت الجامعة الأردنية و14 جامعة أردنية أخرى عن المشاركة في هذا التصنيف.

وشارك في التصنيف هذا العام 180 جامعة عربية فقط، من بينها 48 جامعة من مصر، 41 جامعة من العراق، 17 جامعة من اليمن، 17 جامعة من الأردن، 12 جامعة من ليبيا، و10 جامعات من السعودية، إلى جانب جامعات أخرى من فلسطين، الجزائر، تونس، والإمارات.

يُذكر أن الجامعة الأردنية والعديد من الجامعات العربية الأخرى لم تشارك في هذا التصنيف.