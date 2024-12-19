غياب 15 جامعة أردنية عن التصنيف العربي للجامعات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن اتحاد الجامعات
العربية، اليوم، في مقر جامعة
الدول العربية بالقاهرة، نتائج التصنيف العربي للجامعات، حيث غابت الجامعة الأردنية و14 جامعة أردنية أخرى عن المشاركة في هذا التصنيف.
وشارك في التصنيف هذا العام 180 جامعة عربية فقط، من بينها 48 جامعة من مصر، 41 جامعة من العراق، 17 جامعة من اليمن، 17 جامعة من الأردن، 12 جامعة من ليبيا، و10 جامعات من السعودية، إلى جانب جامعات أخرى من فلسطين، الجزائر، تونس، والإمارات.
يُذكر أن الجامعة الأردنية والعديد من الجامعات العربية الأخرى لم تشارك في هذا التصنيف.
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