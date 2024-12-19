7250 سوريا عادوا من الأردن لبلادهم منذ سقوط الأسد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد وزير
الداخلية مازن الفراية مساء الخميس؛ أن عدد السوريين الذين عبروا لسوريا من خلال معبر جابر - نصيب منذ 8 ديسمبر وحتى الآن 7250 سورياً.
وأوضح الفراية أن غالبية العائدين من غير المصنفين كلاجئين.
الفراية وصف في تصريح سابق بعد يوم من سقوط نظام الاسد ما يحدث في سوريا بأنه نهاية مأساة وأعوام من المعاناة؛ مذكرا بأن الأردن استقبل أكثر من مليون و300 ألف سوري، الأمر الذي أثر على العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والعمل، موضحا أن ما "يحول بين اللاجئ السوري وبين العودة في الغالب هو الموضوع الأمني".
كما دخلت الخميس قرابة 500 شاحنة من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سوريا إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
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