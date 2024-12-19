7250 سوريا عادوا من الأردن لبلادهم منذ سقوط الأسد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الداخلية مازن الفراية مساء الخميس؛ أن عدد السوريين الذين عبروا لسوريا من خلال معبر جابر - نصيب منذ 8 ديسمبر وحتى الآن 7250 سورياً.

وأوضح الفراية أن غالبية العائدين من غير المصنفين كلاجئين.

الفراية وصف في تصريح سابق بعد يوم من سقوط نظام الاسد ما يحدث في سوريا بأنه نهاية مأساة وأعوام من المعاناة؛ مذكرا بأن الأردن استقبل أكثر من مليون و300 ألف سوري، الأمر الذي أثر على العديد من القطاعات مثل والصحة والعمل، موضحا أن ما "يحول بين اللاجئ السوري وبين العودة في الغالب هو الموضوع الأمني".

كما دخلت الخميس قرابة 500 شاحنة من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سوريا إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.