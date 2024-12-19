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اختتام فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالدعوة لتبادل التجارب والخبرات بمجال العمران

12/19/2024 2:34:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 12 (كونا) -- اختتمت اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات - عبداللطيف رحال بالجزائر العاصمة فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن والتي استمرت ثلاثة أيام حيث تضمن المؤتمر 16 جلسة ناقشت 182 بحثا تم خلالها التركيز على تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات التي لها علاقة بالعمران المستدام والمدن الخضراء بالدول العربية.
وقرأ المدير العام للبناء والإنجاز بوزارة السكن رضا بوعريوة التوصيات والبيان الختامي لمؤتمر الإسكان العربي الثامن قائلا إن "المؤتمر عرف لأول مرة انعقاد الاجتماع الصيني-العربي بالجزائر كما شهد جلسات مستفيضة لتبادل الخبرات في مجال العمران".
وفي السياق ذاته أوضح بوعريرة أنه "تم رصد أكثر من 130 توصية من بينها إيلاء أهمية للعمران المستدام لتحقيق مدن آمنة ومستدامة وضرورة تبادل الخبرات والتجارب وتعميقها مع الدول العربية في البناء المستدام والمدن الخضراء".
وأوصى البيان الختامي بالعمل على "توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالسكن في الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب في الميادين المتعلقة بالبناء ومواده الصديقة للبيئة".
ومن بين التوصيات التي ركز عليه البيان الختامي "وضع سياسة حكومية مع إتباع سياسة العمران الذكي والتخفيف من استهلاك الطاقة والعمل على تسهيل السكن اللائق بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية والنهوض بالبنية الصحراوية".
وثمن البيان الختامي عاليا "المشاركة المكثفة من الدول العربية وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين ومراكز البحث العلمية" كما دعا البيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى "عرض توصيات مؤتمر الإسكان العربي الثامن علي مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لاعتمادها وتوزيعها علي الدول العربية ليتم الاستفادة منها والعمل على تنفيذها بما يعزز التعاون والتآزر والتضامن بين الدول العربية".
وانطلقت فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة دولة الكويت ممثلة بمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي الذي أكد خلال المؤتمر أن "الكويت تسعى دائما إلى تبادل الخبرات ووضع الأسس والأطر والدراسات الفنية لمعالجة المشاكل الفنية للإسكان العربي". (النهاية)

م ر / م م ج




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