اختتام فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالدعوة لتبادل التجارب والخبرات بمجال العمران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 19 - 12 (كونا) -- اختتمت اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات - عبداللطيف رحال بالجزائر العاصمة فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن والتي استمرت ثلاثة أيام حيث تضمن المؤتمر 16 جلسة ناقشت 182 بحثا تم خلالها التركيز على تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات التي لها علاقة بالعمران المستدام والمدن الخضراء بالدول العربية.
وقرأ المدير العام للبناء والإنجاز بوزارة السكن رضا بوعريوة التوصيات والبيان الختامي لمؤتمر الإسكان العربي الثامن قائلا إن "المؤتمر عرف لأول مرة انعقاد الاجتماع الصيني-العربي بالجزائر كما شهد جلسات مستفيضة لتبادل الخبرات في مجال العمران".
وفي السياق ذاته أوضح بوعريرة أنه "تم رصد أكثر من 130 توصية من بينها إيلاء أهمية للعمران المستدام لتحقيق مدن آمنة ومستدامة وضرورة تبادل الخبرات والتجارب وتعميقها مع الدول العربية في البناء المستدام والمدن الخضراء".
وأوصى البيان الختامي بالعمل على "توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالسكن في الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب في الميادين المتعلقة بالبناء ومواده الصديقة للبيئة".
ومن بين التوصيات التي ركز عليه البيان الختامي "وضع سياسة حكومية مع إتباع سياسة العمران الذكي والتخفيف من استهلاك الطاقة والعمل على تسهيل السكن اللائق بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية والنهوض بالبنية الصحراوية".
وثمن البيان الختامي عاليا "المشاركة المكثفة من الدول العربية وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين ومراكز البحث العلمية" كما دعا البيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى "عرض توصيات مؤتمر الإسكان العربي الثامن علي مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لاعتمادها وتوزيعها علي الدول العربية ليتم الاستفادة منها والعمل على تنفيذها بما يعزز التعاون والتآزر والتضامن بين الدول العربية".
وانطلقت فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة دولة الكويت ممثلة بمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي الذي أكد خلال المؤتمر أن "الكويت تسعى دائما إلى تبادل الخبرات ووضع الأسس والأطر والدراسات الفنية لمعالجة المشاكل الفنية للإسكان العربي". (النهاية)
م ر / م م ج
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