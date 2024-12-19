وزير الخارجية الصيني يطالب المجتمع الدولي باحترام مخاوف شعوب منطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 19 - 12 (كونا) -- طالب وزير
الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس المجتمع الدولي باحترام المخاوف المشروعة لدول منطقة الشرق الأوسط وخياراتها وثقافاتها وتقاليدها ودعمها في التعايش السلمي وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الصيني سفراء الدول العربية لدى الصين في العاصمة بكين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الوزير يي أشار خلال اللقاء إلى أن الشرق الأوسط تملكه شعوب المنطقة ولا يمكن أن يستمر في كونه "ساحة معركة للتنافس أو ضحية للصراع الجيوسياسي بين الدول الكبرى".
وأعرب عن استعداد بلاده لدعم الدول العربية في تعزيز استقلالها الاستراتيجي وتحقيق وحدتها وتقوية ذاتها والتحكم في مستقبلها ومصيرها بأيديها مؤكدا أن بكين لن تغير غايتها في تطوير التعاون الصيني -العربي مهما تغيرت الأوضاع الدولية.
ونقلت الوكالة عن وانغ القول إنه يجب إيقاف إطلاق النار بشكل شامل في قطاع غزة في أقرب وقت وسحب القوات منه على نحو دائم وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس (حل الدولتين).
وأضاف الوزير الصيني أنه ينبغي الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه كما ينبغي على جميع الأطراف في سوريا أن تبدأ عملية "تسوية سياسية مفتوحة وشاملة" من شأنها منع عودة "الإرهاب" انطلاقا من مصالح الدولة والشعب طويلة الأمد.
وأوضح أن الصين تضع دائما الدول العربية ضمن الأولويات لعلاقاتها الديبلوماسية منوها إلى أن العلاقات الصينية - العربية تعيش "أفضل فترة" في تاريخها بفضل القيادة المشتركة للرئيس الصيني شي جين بينغ والقيادات العربية.
ومن جانبهم قال السفراء العرب إن الصين "صديق وشريك موثوق به" والدول العربية تلتزم بسياسة (صين واحدة) مثمنين عاليا الموقف العادل الذي تتبناه الصين لدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة والمساهمات الإيجابية التي قدمتها لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. (النهاية)
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