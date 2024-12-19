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وزير الخارجية الصيني يطالب المجتمع الدولي باحترام مخاوف شعوب منطقة الشرق الأوسط

12/19/2024 2:34:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 19 - 12 (كونا) -- طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس المجتمع الدولي باحترام المخاوف المشروعة لدول منطقة الشرق الأوسط وخياراتها وثقافاتها وتقاليدها ودعمها في التعايش السلمي وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الصيني سفراء الدول العربية لدى الصين في العاصمة بكين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الوزير يي أشار خلال اللقاء إلى أن الشرق الأوسط تملكه شعوب المنطقة ولا يمكن أن يستمر في كونه "ساحة معركة للتنافس أو ضحية للصراع الجيوسياسي بين الدول الكبرى".
وأعرب عن استعداد بلاده لدعم الدول العربية في تعزيز استقلالها الاستراتيجي وتحقيق وحدتها وتقوية ذاتها والتحكم في مستقبلها ومصيرها بأيديها مؤكدا أن بكين لن تغير غايتها في تطوير التعاون الصيني -العربي مهما تغيرت الأوضاع الدولية.
ونقلت الوكالة عن وانغ القول إنه يجب إيقاف إطلاق النار بشكل شامل في قطاع غزة في أقرب وقت وسحب القوات منه على نحو دائم وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس (حل الدولتين).
وأضاف الوزير الصيني أنه ينبغي الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه كما ينبغي على جميع الأطراف في سوريا أن تبدأ عملية "تسوية سياسية مفتوحة وشاملة" من شأنها منع عودة "الإرهاب" انطلاقا من مصالح الدولة والشعب طويلة الأمد.
وأوضح أن الصين تضع دائما الدول العربية ضمن الأولويات لعلاقاتها الديبلوماسية منوها إلى أن العلاقات الصينية - العربية تعيش "أفضل فترة" في تاريخها بفضل القيادة المشتركة للرئيس الصيني شي جين بينغ والقيادات العربية.
ومن جانبهم قال السفراء العرب إن الصين "صديق وشريك موثوق به" والدول العربية تلتزم بسياسة (صين واحدة) مثمنين عاليا الموقف العادل الذي تتبناه الصين لدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة والمساهمات الإيجابية التي قدمتها لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. (النهاية)

س ل ق / م م ج




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