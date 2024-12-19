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بريطانيا تفرض عقوبات على خمسة مسؤولين كبار في جورجيا

12/19/2024 2:34:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 19 - 12 (كونا)-- أعلنت بريطانيا اليوم الخميس فرض عقوبات على خمسة مسؤولين جورجيين كبار بتهمة انتهاك حقوق الانسان ضد المتظاهرين والصحفيين المطالبين بالتغيير في بلادهم.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن العقوبات التي تم تنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل كلا من وزير الداخلية فاختانغ غوميلوغي ونائبه أليكسندر دراكفيلديز ومدير شرطة العاصمة (تبيليسي) سولكان تامازاشفيلي اضافة إلى قائد ادارة العمليات الخاصة زفياد كرازاشفيلي ونائبه ميليري لاغازوري.
وذكرت ان العقوبات تفرض على هؤلاء حظر السفر وتجميد الممتلكات بتهمة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" مضيفة ان العقوبات تظهر وقوف المملكة المتحدة مع الشعب الجورجي واستعدادها للنظر في كل الخيارات المتاحة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وتتهم الدول الغربية السلطات الجورجية بقمع المظاهرات السلمية واعتقال نشطاء حقوقيين وصحفيين يحتجون على قرار الحكومة نهاية الشهر الماضي تجميد اجراءات الانضمام للاتحاد الأوروبي إلى غاية عام 2028. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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