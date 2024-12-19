بريطانيا تفرض عقوبات على خمسة مسؤولين كبار في جورجيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 19 - 12 (كونا)-- أعلنت بريطانيا اليوم الخميس فرض عقوبات على خمسة مسؤولين جورجيين كبار بتهمة انتهاك حقوق الانسان ضد المتظاهرين والصحفيين المطالبين بالتغيير في بلادهم.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن العقوبات التي تم تنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل كلا من وزير
الداخلية فاختانغ غوميلوغي ونائبه أليكسندر دراكفيلديز ومدير شرطة العاصمة (تبيليسي) سولكان تامازاشفيلي اضافة إلى قائد ادارة العمليات الخاصة زفياد كرازاشفيلي ونائبه ميليري لاغازوري.
وذكرت ان العقوبات تفرض على هؤلاء حظر السفر وتجميد الممتلكات بتهمة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" مضيفة ان العقوبات تظهر وقوف المملكة المتحدة مع الشعب الجورجي واستعدادها للنظر في كل الخيارات المتاحة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وتتهم الدول الغربية السلطات الجورجية بقمع المظاهرات السلمية واعتقال نشطاء حقوقيين وصحفيين يحتجون على قرار الحكومة نهاية الشهر الماضي تجميد اجراءات الانضمام للاتحاد الأوروبي إلى غاية عام 2028. (النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN19122024000071011013ID1109013592
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