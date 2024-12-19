الرقابة المالية تُقر تخفيض رأسمال“مينا فارم” عبر إعدام أسهم الخزينة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الرقابة المالية على نشر تقرير افصاح شركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة.

ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأسمال المصدر والمدفوع من 122.93 مليون جنيه إلى 117.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 5.12 مليون جنيه.

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وأضافت الشركة أن التخفيض من خلال إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 512.5 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

قررت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأسمال الشركة عبر إعدام أسهم الخزينة.

ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأسمال المصدر والمدفوع من 122.93 مليون جنيه إلى 117.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 5.12 مليون جنيه.

وأضافت أن التخفيض من خلال إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 512.5 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 91% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 14.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 156.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 3.58 مليار جنيه، مقابل 3.04 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت شركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، عن توقيع شركة“تريكويرا بي في” المساهم الرئيسي بنسبة 79.59% في رأس مال الشركة، مذكرة تفاهم مبدئية غير نهائية مع أحد المؤسسات الاستثمارية (مستثمر محتمل).

وتتضمن مذكرة التفاهم رغبة المستثمر المحتمل في الاكتتاب بنسبة أقلية برأس مال شركة“ترايكورا بي في” من خلال زيادة رأس مال الأخيرة عبر عملية اكتتاب.

وأضافت أنه لن تصل نسبة المستثمر المحتمل وأطرافه المرتبطة إلى الحدود المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعروض الشراء ولن يتم بيع أي من أسهم شركة ترايكورا بى في أو حصتها في شركة مينا فارم للأدوية.

وأشارت إلى أن الهدف من عملية الاكتتاب وإصدار أسهم الزيادة هو تمويل توسعات أنشطة شركة“ترايكويرا بي في” وشركاتها التابعة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإتاحة إمكانية الاستثمار في شركات أخرى مستقبلًا تعمل في ذات المجال.

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم، الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على شركة“مينا فارم للأدوية” بشكل مرضي بصفتها تابعة لشركة“ترايكويرا بى في” وإبرام العقود النهائية والملزمة والحصول على موافقة الجهات الرقابية على الاكتتاب.

وأكدت أن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقًا نهائيًا بين الأطراق على شروط أو سعر عملية الاكتتاب وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.