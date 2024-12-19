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“قرة إنرجى” تستهدف حجم أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2025 جريدة البورصة

12/19/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة قرة إنرجى، العاملة فى المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، الوصول بحجم أعمالها إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

قال أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة قرة إنرجى، إن مشروعات الطاقة المتكاملة تستحوذ على 70% من حجم الأعمال خلال 2025 فيما تستحوذ مشروعات أنظمة الطاقة على 17%.

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أضاف أن شركة قرة إنرجي تستهدف التوسع فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى افتتاح فرع فى السعودية قريبا.

ووقعت شركة قرة إنرجي، وشركة سولاريز مصر لإنتاج الطاقة الشمسية، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة الشمسية باستثمارات 50 مليون دولار.

أوضح قرة، أن الشراكة مع سولاريز مصر، تمثل نقطة تحول رئيسية في مسيرة الشركة لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين استخدام الطاقة الشمسية واستغلال الطاقة الحرارية المهدرة، بما يُعزز من القدرة على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

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