“قرة إنرجى” تستهدف حجم أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2025 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة قرة إنرجى، العاملة فى المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، الوصول بحجم أعمالها إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
قال أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة قرة إنرجى، إن مشروعات الطاقة المتكاملة تستحوذ على 70% من حجم الأعمال خلال 2025 فيما تستحوذ مشروعات أنظمة الطاقة على 17%.
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أضاف أن شركة قرة إنرجي تستهدف التوسع فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى افتتاح فرع فى السعودية قريبا.
ووقعت شركة قرة إنرجي، وشركة سولاريز مصر لإنتاج الطاقة الشمسية، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة الشمسية باستثمارات 50 مليون دولار.
أوضح قرة، أن الشراكة مع سولاريز مصر، تمثل نقطة تحول رئيسية في مسيرة الشركة لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين استخدام الطاقة الشمسية واستغلال الطاقة الحرارية المهدرة، بما يُعزز من القدرة على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
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