“أوراسكوم” تتعاون مع“ستس” لإنشاء مشروع صناعى فى“السخنة” باستثمارات 13 مليار جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة أوراسكوم للتنمية الصناعية اتفاقية مع شركة ستس للاستشارات الهندسية لإنشاء مشروع جديد“GI HUB” بالعين السخنة باستثمارات تتخطى 13 مليار جنيه.
قال سامح سمير مدير التطوير بشركة أوراسكوم للتنمية الصناعية، إن إنشاء المشروع يأتى بدعم من توجه الدولة لتكون مركزًا لإنتاج الطاقة المتجددة، وأحد مصادر الطاقة المتجددة هي الهيدروجين الأخضر.
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أضاف أن المشروع الجديد سيكون مركزًا رئيسيًا لدعم الصناعات الخضراء، ومنطقة متكاملة صناعية مستدامة وصديقة للبيئة مبنية على المعايير الدولية التى تقلل من انبعاثات الكربون.
وأوضح أن المنطقة الجديدة ستساعد المستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي القدرة على فتح مجالات جديدة بالأسواق الأوروبية.
ولفت إلى أن المنطقة تقع شمال خليج السويس تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 3.3 كيلو متر مربع باستثمارات تتخطى 13 مليار جنيه.
أضاف أن المنطقة تضم مختلف الأنشطة الخضراء بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى مزيج من الصناعات الدوائية والإلكترونية والأغذية.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يتيح أكثر من 22 ألف فرصة عمل.
وقال عمرو بطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن الخطة الجديدة للشركة تتمثل في إنشاء مجتمع صديق للبيئة ومتكامل يتعاون فيه قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية المتقدمة.
أضاف أن المشروع الجديد تم تطويره على بنية تحتية صديقة للبيئة مع مرافق مستدامة، كإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المسطحات الخضراء، كما أن شبكات إنارة الشوارع بالكامل مصدرها الرئيسى هى الطاقة المتجددة وليس الوقود الأحفورى.
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