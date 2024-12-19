“أوراسكوم” تتعاون مع“ستس” لإنشاء مشروع صناعى فى“السخنة” باستثمارات 13 مليار جنيه جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة أوراسكوم للتنمية الصناعية اتفاقية مع شركة ستس للاستشارات الهندسية لإنشاء مشروع جديد“GI HUB” بالعين السخنة باستثمارات تتخطى 13 مليار جنيه.

قال سامح سمير مدير التطوير بشركة أوراسكوم للتنمية الصناعية، إن إنشاء المشروع يأتى بدعم من توجه الدولة لتكون مركزًا لإنتاج الطاقة المتجددة، وأحد مصادر الطاقة المتجددة هي الهيدروجين الأخضر.

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أضاف أن المشروع الجديد سيكون مركزًا رئيسيًا لدعم الصناعات الخضراء، ومنطقة متكاملة صناعية مستدامة وصديقة للبيئة مبنية على المعايير الدولية التى تقلل من انبعاثات الكربون.

وأوضح أن المنطقة الجديدة ستساعد المستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي القدرة على فتح مجالات جديدة بالأسواق الأوروبية.

ولفت إلى أن المنطقة تقع شمال خليج السويس تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 3.3 كيلو متر مربع باستثمارات تتخطى 13 مليار جنيه.

أضاف أن المنطقة تضم مختلف الأنشطة الخضراء بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى مزيج من الصناعات الدوائية والإلكترونية والأغذية.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يتيح أكثر من 22 ألف فرصة عمل.

وقال عمرو بطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن الخطة الجديدة للشركة تتمثل في إنشاء مجتمع صديق للبيئة ومتكامل يتعاون فيه قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية المتقدمة.

أضاف أن المشروع الجديد تم تطويره على بنية تحتية صديقة للبيئة مع مرافق مستدامة، كإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المسطحات الخضراء، كما أن شبكات إنارة الشوارع بالكامل مصدرها الرئيسى هى الطاقة المتجددة وليس الوقود الأحفورى.