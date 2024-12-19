“القناة للتوكيلات” تتقدم بمستندات تعديل الغرض ومظلة القانون جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلى إدارة بمستندات قيد تعديل مظلة القانون وذلك في ضوء احكام القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وتقدمت الشركة بمستندات تعديل غرض الشركة، وذلك في ضوء تعديل المواد (3،1) من النظام الأساسي للشركة.

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وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، زيادة رأس المال المصدر المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

وتأتي الزيادة بقيمة 100 مليون جنيه خصمًا من حساب الاحتياطي القانوني للشركة، بواقع سهم مجاني مع جبر كسر السهم لصغار المساهمين.

وتراجعت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 79% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 14 مليون جنيه، مقارنة بربح 66.39 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 27.7 مليون جنيه مقابل 15.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى عدم إدراج العائد المحقق على الاستثمارات لشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، حول زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأسمال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه تمويلاً من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2023.

كما يتضمن أيضاً تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض القناة للتوكيلات الملاحية.

وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على إضافة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة المناطق اللوجستية والساحات منفرداً أو بالاشتراك مع الغير والتخزين للغير.

واعتمد مجلس الإدارة تقرير إفصاح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع توزيع سهم مجاني لكل سهمين خصماً من حساب الاحتياطيات.