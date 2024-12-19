“مصر لإدارة الأصول” تتعاون مع“Belmazad” لعقد مزادات رقمية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بروتوكول تعاون مع منصة Belmazad لعمل مزادات رقمية عامة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتعظيم قيمة المحفظة العقارية والعائد المحقق منها.

قالت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن الشركة ستطلق أول مزاد إلكتروني لها في أوائل عام 2025.

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أضافت أن تلك الخطوة تعد تطور كبير في التحول الرقمي بالشركة من شأنه إعادة صياغة مشهد المزادات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والتي تؤكد على التحول الرقمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأوضحت أن المزادات الرقمية تتيح مزيد من الفعالية والشفافية والكفاءة وتسريع الإجراءات، وتمنح أطول فترة ممكنة للمشاركة لأكبر عدد من العملاء سواء داخل مصر أو خارجها بما يحقق أكبر عائد ممكن ويحقق خدمة أفضل للعملاء.

وقالت إن الشراكة في هذه الخدمة الجديدة مع شركة“دازام للحلول التكنولوجية” صاحبة منصة Belmazad كأول منصة رقمية متخصصة في طرح وبيع الأصول العقارية عن طريق المزاد الرقمي سوف تمنح المزادات مزيد من الكفاءة في إدارة التكلفة المترتبة على عملية الطرح و تقليل المعاملات الورقية والوصول للسعر العادل.