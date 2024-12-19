“مصر لإدارة الأصول” تتعاون مع“Belmazad” لعقد مزادات رقمية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بروتوكول تعاون مع منصة Belmazad لعمل مزادات رقمية عامة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتعظيم قيمة المحفظة العقارية والعائد المحقق منها.
قالت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن الشركة ستطلق أول مزاد إلكتروني لها في أوائل عام 2025.
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أضافت أن تلك الخطوة تعد تطور كبير في التحول الرقمي بالشركة من شأنه إعادة صياغة مشهد المزادات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والتي تؤكد على التحول الرقمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأوضحت أن المزادات الرقمية تتيح مزيد من الفعالية والشفافية والكفاءة وتسريع الإجراءات، وتمنح أطول فترة ممكنة للمشاركة لأكبر عدد من العملاء سواء داخل مصر أو خارجها بما يحقق أكبر عائد ممكن ويحقق خدمة أفضل للعملاء.
وقالت إن الشراكة في هذه الخدمة الجديدة مع شركة“دازام للحلول التكنولوجية” صاحبة منصة Belmazad كأول منصة رقمية متخصصة في طرح وبيع الأصول العقارية عن طريق المزاد الرقمي سوف تمنح المزادات مزيد من الكفاءة في إدارة التكلفة المترتبة على عملية الطرح و تقليل المعاملات الورقية والوصول للسعر العادل.
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