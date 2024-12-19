زعماء أوروبا يبحثون بدائل استيراد الغاز الروسى عبر أوكرانيا جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدائل نقل
الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا مع انتهاء نهاية اتفاقية العبور الحالية في 31 ديسمبر الجاري.
واجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي في بروكسل – بحسب منصة أويل برايس – للتفاوض حول بدائل لتسليم الغاز الروسي.
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ومن المعروف انتهاء اتفاق نقل الغاز للتدفقات الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر 2024.
وقالت أوكرانيا عدة مرات إنها لن تواصل المحادثات بشأن تجديد الاتفاق مع روسيا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، إنه لا توجد فرص لتمديد اتفاق العبور إلى ما بعد 31 ديسمبر 2024.
وأقرت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم في تخطيطها الداخلي لعام 2025، أنها لن ترسل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013394
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