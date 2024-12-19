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زعماء أوروبا يبحثون بدائل استيراد الغاز الروسى عبر أوكرانيا جريدة البورصة

12/19/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدائل نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا مع انتهاء نهاية اتفاقية العبور الحالية في 31 ديسمبر الجاري.

واجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي في بروكسل – بحسب منصة أويل برايس – للتفاوض حول بدائل لتسليم الغاز الروسي.

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ومن المعروف انتهاء اتفاق نقل الغاز للتدفقات الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر 2024.

وقالت أوكرانيا عدة مرات إنها لن تواصل المحادثات بشأن تجديد الاتفاق مع روسيا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، إنه لا توجد فرص لتمديد اتفاق العبور إلى ما بعد 31 ديسمبر 2024.

وأقرت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم في تخطيطها الداخلي لعام 2025، أنها لن ترسل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

المصدر:

MENAFN19122024000202011048ID1109013394

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