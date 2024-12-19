“بيتا” تطرح مشروع Beta Residence باستثمارات 5 مليارات جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة بيتا للتطوير العقاري مشروع Beta Residence بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 20 فدانًا بإحمالي استثمارات 5 مليارات جنيه.
قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، إن مشروع Beta Residence عبارة عن كمبوند سكني يضم وحدات بمساحات متنوعة تلبي احتياجات العملاء.
موضوعات متعلقة
“مدينة الجونة” تسلم 75% من المرحلة الأولى لمشروع“كاماران” بنهاية 2024
ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بأمريكا لأعلى وتيرة فى ثلاث سنوات
وزير
الإسكان يبحث مع وفد سعودي فرص الاستثمار في مصر
أوضح أن المشروع يضم 770 وحدة، وشقق بغرفتين وثلاث غرف نوم بمساحات من 90 إلى 220 مترا مربعا نصف تشطيب.
أوضح أن الشركة تقدم عروض خاصة بمرحلة الطرح الأول بمقدم حجز يبدأ من 5% من قيمة الوحدة وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات وتسليم خلال 4 سنوات.
أشار إلى أن الشركة تعاقدت مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والتنفيذ وعلى رأسها شركة Okoplan الاستشاري العام للمشروع وMito Consult لأعمال الشبكات والبنية التحتية.
MENAFN19122024000202011048ID1109013393
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.