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“بيتا” تطرح مشروع Beta Residence باستثمارات 5 مليارات جنيه جريدة البورصة

12/19/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت شركة بيتا للتطوير العقاري مشروع Beta Residence بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 20 فدانًا بإحمالي استثمارات 5 مليارات جنيه.

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، إن مشروع Beta Residence عبارة عن كمبوند سكني يضم وحدات بمساحات متنوعة تلبي احتياجات العملاء.

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أوضح أن المشروع يضم 770 وحدة، وشقق بغرفتين وثلاث غرف نوم بمساحات من 90 إلى 220 مترا مربعا نصف تشطيب.

أوضح أن الشركة تقدم عروض خاصة بمرحلة الطرح الأول بمقدم حجز يبدأ من 5% من قيمة الوحدة وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات وتسليم خلال 4 سنوات.

أشار إلى أن الشركة تعاقدت مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والتنفيذ وعلى رأسها شركة Okoplan الاستشاري العام للمشروع وMito Consult لأعمال الشبكات والبنية التحتية.

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