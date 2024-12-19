عجز الميزان التجارى لتونس يرتفع بنسبة 17% مع نهاية أكتوبر 2024 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجل عجز الميزان التجاري لتونس مع نهاية أكتوبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 17% على أساس سنوي، ليبلغ حوالي 9 مليارات دينار، مقارنة بـ7.7 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2023، وفقًا للمرصد الوطني للطاقة في نشرته الشهرية عن الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2024.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح المرصد، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 24% بنهاية أكتوبر 2024.

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وأشار إلى انخفاض قيمة صادرات الطاقة بنسبة 9% مع نهاية أكتوبر 2024، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9%، وخاصة فيما يتعلق بواردات النفط الخام.

وعلى صعيد الاستكشافات والامتيازات الطاقية، ذكر المرصد – أن تونس كانت قد حصلت على 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، بالإضافة إلى 56 امتيازًا للاستغلال، 44 منها في طور الإنتاج ، كما تم حفر بئر استكشافية جديدة في رخصة جناين الجنوبية حيث تم اكتشاف حقل عزيزة 1.

وسجلت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية في تونس انخفاضًا بنسبة 16% مع نهاية شهر أكتوبر 2024، لتبلغ 3.2 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.

وبالنسبة للطلب على الطاقة الأولية، فقد بلغ إجمالي الطلب 7.7 مليون طن مكافئ نفط مع موفى أكتوبر 2024، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 2%، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 4%، نتيجة لمحدودية توفر الغاز، مما أدى إلى نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء واللجوء إلى توريد الكهرباء من الخارج.

وسجل ميزان الطاقة عجزًا قدره 4.5 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية أكتوبر 2024، بزيادة بنسبة 14% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الإنتاج الوطني من النفط الخام في تونس تراجعًا بنسبة 14% مع نهاية شهر أكتوبر 2024، حيث بلغ 1.2 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ1.3 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما شهد إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، انخفاضًا بنسبة 9%، ليصل إلى حوالي 120 ألف طن مكافئ نفط، مقابل 131 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من 2023.

وسجل إنتاج الغاز التجاري الجاف في تونس تراجعاً بنسبة 25% مع نهاية أكتوبر 2024، ليبلغ حوالي 1.03 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ1.38 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام 2023.

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