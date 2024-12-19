عجز الميزان التجارى لتونس يرتفع بنسبة 17% مع نهاية أكتوبر 2024 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل عجز الميزان التجاري لتونس مع نهاية أكتوبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 17% على أساس سنوي، ليبلغ حوالي 9 مليارات دينار، مقارنة بـ7.7 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2023، وفقًا للمرصد الوطني للطاقة في نشرته الشهرية عن الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2024.
وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح المرصد، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 24% بنهاية أكتوبر 2024.
موضوعات متعلقة
ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات
مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية
تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر
وأشار إلى انخفاض قيمة صادرات الطاقة بنسبة 9% مع نهاية أكتوبر 2024، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9%، وخاصة فيما يتعلق بواردات النفط الخام.
وعلى صعيد الاستكشافات والامتيازات الطاقية، ذكر المرصد – أن تونس كانت قد حصلت على 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، بالإضافة إلى 56 امتيازًا للاستغلال، 44 منها في طور الإنتاج ، كما تم حفر بئر استكشافية جديدة في رخصة جناين الجنوبية حيث تم اكتشاف حقل عزيزة 1.
وسجلت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية في تونس انخفاضًا بنسبة 16% مع نهاية شهر أكتوبر 2024، لتبلغ 3.2 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
وبالنسبة للطلب على الطاقة الأولية، فقد بلغ إجمالي الطلب 7.7 مليون طن مكافئ نفط مع موفى أكتوبر 2024، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 2%، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 4%، نتيجة لمحدودية توفر الغاز، مما أدى إلى نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء واللجوء إلى توريد الكهرباء من الخارج.
وسجل ميزان الطاقة عجزًا قدره 4.5 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية أكتوبر 2024، بزيادة بنسبة 14% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الإنتاج الوطني من النفط الخام في تونس تراجعًا بنسبة 14% مع نهاية شهر أكتوبر 2024، حيث بلغ 1.2 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ1.3 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما شهد إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، انخفاضًا بنسبة 9%، ليصل إلى حوالي 120 ألف طن مكافئ نفط، مقابل 131 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من 2023.
وسجل إنتاج الغاز التجاري الجاف في تونس تراجعاً بنسبة 25% مع نهاية أكتوبر 2024، ليبلغ حوالي 1.03 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ1.38 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام 2023.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.