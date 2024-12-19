الأسهم الأمريكية ترتفع.. وداو جونز يصعد بأكثر من 400 نقطة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
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ارتفعت الأسهم الأمريكية بوتيرة ملحوظة عند افتتاح تعاملات الخميس، حيث استغل المستثمرون المستويات المتدنية التي وصلت إليها المؤشرات في الجلسة الماضية بسبب ضبابية آفاق السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1% أو ما يعادل 431 نقطة إلى 42758 نقطة، بعدما تراجع أمس بأكثر من ألف نقطة.
وصعد كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.8% إلى 5918 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 0.7% إلى 19528 نقطة، بعدما أغلقا جلسة أمس على تراجع بنسبة 2.95% و3.55% على الترتيب.
وانخفض سهم“ميكرون تكنولوجي” بنسبة 17.25% إلى 86.64 دولار، بعدما أعلنت شركة صناعة الرقائق عن توقعات الإيرادات والأرباح الفصلية بأقل من تقديرات وول ستريت.
وحققت الأسهم الأمريكية خسائر حادة أمس، فرغم خفض الفائدة من قبل الفيدرالي 25 نقطة أساس، فإن توقعات تكاليف الاقتراض من قبل صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل خيبت آمال المستثمرين في مزيد من التيسير النقدي.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013391
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