الأسهم الأمريكية ترتفع.. وداو جونز يصعد بأكثر من 400 نقطة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

ارتفعت الأسهم الأمريكية بوتيرة ملحوظة عند افتتاح تعاملات الخميس، حيث استغل المستثمرون المستويات المتدنية التي وصلت إليها المؤشرات في الجلسة الماضية بسبب ضبابية آفاق السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1% أو ما يعادل 431 نقطة إلى 42758 نقطة، بعدما تراجع أمس بأكثر من ألف نقطة.

وصعد كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.8% إلى 5918 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 0.7% إلى 19528 نقطة، بعدما أغلقا جلسة أمس على تراجع بنسبة 2.95% و3.55% على الترتيب.

وانخفض سهم“ميكرون تكنولوجي” بنسبة 17.25% إلى 86.64 دولار، بعدما أعلنت شركة صناعة الرقائق عن توقعات الإيرادات والأرباح الفصلية بأقل من تقديرات وول ستريت.

وحققت الأسهم الأمريكية خسائر حادة أمس، فرغم خفض الفائدة من قبل الفيدرالي 25 نقطة أساس، فإن توقعات تكاليف الاقتراض من قبل صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل خيبت آمال المستثمرين في مزيد من التيسير النقدي.

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