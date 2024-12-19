ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بأمريكا لأعلى وتيرة فى ثلاث سنوات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
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ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، مع تزايد الزخم في سوق العقارات بسبب تراجع أسعار الرهن العقاري إلى مستويات متدنية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب بيانات المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة الخميس، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في نوفمبر بنسبة 6.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.15 مليون منزل، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي والذي بلغ 4.22 مليون.
وتعتبر هذه القراءة أعلى وتيرة زيادة سنوية منذ يونيو 2021، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 23%، فيما صعدت بنسبة 4.8% في نوفمبر على أساس شهري.
فيما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 406.1 ألف دولار، وهو الشهر الـ 17 على التوالي من الزيادة السنوية.
وانخفض مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 2.9% على أساس شهري إلى 1.33 مليون وحدة في نهاية نوفمبر، وهو ما يعادل عرض 3.8 شهر بوتيرة المبيعات الشهرية الحالية.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013390
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