ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بأمريكا لأعلى وتيرة فى ثلاث سنوات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، مع تزايد الزخم في سوق العقارات بسبب تراجع أسعار الرهن العقاري إلى مستويات متدنية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة الخميس، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في نوفمبر بنسبة 6.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.15 مليون منزل، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي والذي بلغ 4.22 مليون.

وتعتبر هذه القراءة أعلى وتيرة زيادة سنوية منذ يونيو 2021، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 23%، فيما صعدت بنسبة 4.8% في نوفمبر على أساس شهري.

فيما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 406.1 ألف دولار، وهو الشهر الـ 17 على التوالي من الزيادة السنوية.

وانخفض مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 2.9% على أساس شهري إلى 1.33 مليون وحدة في نهاية نوفمبر، وهو ما يعادل عرض 3.8 شهر بوتيرة المبيعات الشهرية الحالية.

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