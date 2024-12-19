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تراجع مخزونات الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات جريدة البورصة

12/19/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 125 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من ديسمبر، وذلك بأكثر من التوقعات بتراجعها 123 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، عن أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.622 تريليون قدم مكعبة، ويزيد ذلك بنسبة 0.6% أو نحو 20 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 3.8% أو نحو 132 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.490 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN19122024000202011048ID1109013389

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