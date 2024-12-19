تراجع مخزونات الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 125 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من ديسمبر، وذلك بأكثر من التوقعات بتراجعها 123 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، عن أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.622 تريليون قدم مكعبة، ويزيد ذلك بنسبة 0.6% أو نحو 20 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 3.8% أو نحو 132 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.490 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013389
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