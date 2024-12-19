وزير المالية الكندي الجديد يتعهد بحزم تحفيز لمواجهة سياسات ترامب الجمركية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
موضوعات متعلقة
ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات
مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية
تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر
أعلن وزير المالية الكندي الجديد“دومينيك لوبلانك”، أن حكومة بلاده مستعدة لضخ حزم تحفيز جديدة لمساعدة الأسر والشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في التعريفات الجمركية التي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرضها على السلع الكندية.
وفي حين اعترف“لوبلانك” بأن الاقتصاد“ليس رائعًا”، إلا أنه قال في مقابلة مع بودكاست“ذا هيرل بيرلي – The Herle Burly” إنه لن يسمح بتعرض نشاط الأعمال في بلاده إلى الخطر بسبب قرارات من حكومة أخرى، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية المنتخبة.
وأضاف:“ما هي مسؤولية الحكومة؟ ستكون في المقام الأول دعم الكنديين والشركات التي ستتضرر من التحديات الخارجية الجديدة دون أي خطأ من جانبهم”.
جاء ذلك بعدما تولى“لوبلانك” مسؤوليته في وزارة المالية في وقت سابق هذا الأسبوع، عقب استقالة نظيرته“كريستيا فريلاند” المفاجئة، بسبب خلافات مع رئيس الوزراء حول السياسات التي يجب اتباعها في التعامل مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.
وأشارت“فريلاند” في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي“إكس”، إلى أن الحكومة الكندية لا تركز بما فيه الكفاية على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المطلوبة إلى كندا لمواجهة الحرب التجارية التي يعتزم“ترامب” شنها.
وتعهد الرئيس الجمهوري بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، ما لم تتخذ تلك الدول خطوات لتعزيز أمن الحدود للحد من تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.