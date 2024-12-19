وزير المالية الكندي الجديد يتعهد بحزم تحفيز لمواجهة سياسات ترامب الجمركية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

أعلن المالية الكندي الجديد“دومينيك لوبلانك”، أن حكومة بلاده مستعدة لضخ حزم تحفيز جديدة لمساعدة الأسر والشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في التعريفات الجمركية التي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرضها على السلع الكندية.

وفي حين اعترف“لوبلانك” بأن الاقتصاد“ليس رائعًا”، إلا أنه قال في مقابلة مع بودكاست“ذا هيرل بيرلي – The Herle Burly” إنه لن يسمح بتعرض نشاط الأعمال في بلاده إلى الخطر بسبب قرارات من حكومة أخرى، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية المنتخبة.

وأضاف:“ما هي مسؤولية الحكومة؟ ستكون في المقام الأول دعم الكنديين والشركات التي ستتضرر من التحديات الخارجية الجديدة دون أي خطأ من جانبهم”.

جاء ذلك بعدما تولى“لوبلانك” مسؤوليته في وزارة المالية في وقت سابق هذا الأسبوع، عقب استقالة نظيرته“كريستيا فريلاند” المفاجئة، بسبب خلافات مع رئيس الوزراء حول السياسات التي يجب اتباعها في التعامل مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.

وأشارت“فريلاند” في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي“إكس”، إلى أن الحكومة الكندية لا تركز بما فيه الكفاية على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المطلوبة إلى كندا لمواجهة الحرب التجارية التي يعتزم“ترامب” شنها.

وتعهد الرئيس الجمهوري بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، ما لم تتخذ تلك الدول خطوات لتعزيز أمن الحدود للحد من تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

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