نيجيريا تشترى أصول شركة“شل” فى البلاد بقيمة 1.3 مليار دولار جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت نيجيريا على صفقة
بقيمة 1.3 مليار دولار تقضي بشراء مجموعة من الشركات المحلية“الأصول البرية” لشركة شل Shell Plc في البلاد التى تعد أكبر منتج
للنفط الخام في إفريقيا.
ونقلت منصة“ريج زون” النفطية عن وزير الموارد البترولية هاينكن لوكبوبيري تأكيده أنه سمح لشركة“رينيسانس أفريكا إنيرجي” بشراء شركة شل لتطوير البترول.
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وقد اعترضت جماعات المجتمع المدني بقيادة منظمة العفو الدولية على الصفقة بسبب المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وطلبت من السلطات عدم المضي قدماً فيها إلى أن يتم وضع الضمانات اللازمة.
ومن شأن الصفقة أن تحقق هدف شل طويل المدى المتمثل في الخروج من العمليات في منطقة دلتا النيجر الصعبة.
وقالت الشركة في بيان صحفي، إن الشركة تلقت إشعارًا بالموافقة وتقوم بتقييمه.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت نيجيريا على بيع شركة إكسون موبيل لأصولها البرية من النفط والغاز إلى شركة الطاقة المحلية Seplat Energy Plc.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013387
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