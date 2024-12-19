نيجيريا تشترى أصول شركة“شل” فى البلاد بقيمة 1.3 مليار دولار جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت نيجيريا على بقيمة 1.3 مليار دولار تقضي بشراء مجموعة من الشركات المحلية“الأصول البرية” لشركة شل Shell Plc في البلاد التى تعد أكبر للنفط الخام في إفريقيا.

ونقلت منصة“ريج زون” النفطية عن الموارد البترولية هاينكن لوكبوبيري تأكيده أنه سمح لشركة“رينيسانس أفريكا إنيرجي” بشراء شركة شل لتطوير البترول.

موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

وقد اعترضت جماعات المجتمع المدني بقيادة منظمة العفو الدولية على الصفقة بسبب المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وطلبت من السلطات عدم المضي قدماً فيها إلى أن يتم وضع الضمانات اللازمة.

ومن شأن الصفقة أن تحقق هدف شل طويل المدى المتمثل في الخروج من العمليات في منطقة دلتا النيجر الصعبة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن الشركة تلقت إشعارًا بالموافقة وتقوم بتقييمه.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت نيجيريا على بيع شركة إكسون موبيل لأصولها البرية من النفط والغاز إلى شركة الطاقة المحلية Seplat Energy Plc.

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