“مدينة الجونة” تسلم 75% من المرحلة الأولى لمشروع“كاماران” بنهاية 2024 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، عن البدء في تسليم 75% من المرحلة الأولى لوحدات مشروع“كاماران” البالغ عددهم 106 وحدات بنهاية العام الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تستعد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع في العام المقبل، والتي ستشمل وحدات متنوعة، بتصميمات عصرية تجمع بين البساطة والأناقة لتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن الرفاهية والخصوصية.

موضوعاتارتفاع مبيعات المنازل القائمة بأمريكا لأعلى وتيرة فى ثلاث سنوات “بيتا” تطرح مشروع Beta Residence باستثمارات 5 مليارات جنيه وزير الإسكان يبحث مع وفد سعودي فرص الاستثمار في مصر

وأضافت أن مشروع“كارامان” يعد ملاذاً مثالياً للعائلات، حيث يوفر جميع وسائل الراحة الأساسية لتمكين الافراد من التمتع بأسلوب حياة عالمي، وتتميز الوحدات السكنية بإطلالات ساحرة وأسقف مزدوجة الارتفاع مع مدخل خاص لكل منزل لتعزيز الخصوصية، وتوفر المنطقة مرافق متكاملة مثل مسبح رملي، وحديقة مركزية، وصالات رياضية لتلبية احتياجات الأفراد من جميع الأعمار.

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة:“نفخر بتسليم وحدات مشروع كارامان في الوقت المحدد، حيث تتميز الجونة بسرعة وتيرة العمل، إيماناً منا بأهمية تمكين عملائنا من الاستمتاع بتجربة معيشية استثنائية في أقرب وقت ممكن، وستنطلق خلال الفترة القادمة، المرحلة الجديدة التي ستوفر فرصاً استثمارية فريدة وتجربة متكاملة لعملائنا”.

أشار إلى أن مدينة الجونة تمتد على مساحة 36.9 مليون متر مربع، وتضم 9200 وحدة سكنية و18 فندقاً، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى مثل ملاعب الجولف ومستشفى دولي ومدارس عالمية.