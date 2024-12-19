“مدينة الجونة” تسلم 75% من المرحلة الأولى لمشروع“كاماران” بنهاية 2024 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، عن البدء في تسليم 75% من المرحلة الأولى لوحدات مشروع“كاماران” البالغ عددهم 106 وحدات بنهاية العام الجاري.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تستعد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع في العام المقبل، والتي ستشمل وحدات متنوعة، بتصميمات عصرية تجمع بين البساطة والأناقة لتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن الرفاهية والخصوصية.
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وأضافت أن مشروع“كارامان” يعد ملاذاً مثالياً للعائلات، حيث يوفر جميع وسائل الراحة الأساسية لتمكين الافراد من التمتع بأسلوب حياة عالمي، وتتميز الوحدات السكنية بإطلالات ساحرة وأسقف مزدوجة الارتفاع مع مدخل خاص لكل منزل لتعزيز الخصوصية، وتوفر المنطقة مرافق متكاملة مثل مسبح رملي، وحديقة مركزية، وصالات رياضية لتلبية احتياجات الأفراد من جميع الأعمار.
قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة:“نفخر بتسليم وحدات مشروع كارامان في الوقت المحدد، حيث تتميز الجونة بسرعة وتيرة العمل، إيماناً منا بأهمية تمكين عملائنا من الاستمتاع بتجربة معيشية استثنائية في أقرب وقت ممكن، وستنطلق خلال الفترة القادمة، المرحلة الجديدة التي ستوفر فرصاً استثمارية فريدة وتجربة متكاملة لعملائنا”.
أشار إلى أن مدينة الجونة تمتد على مساحة 36.9 مليون متر مربع، وتضم 9200 وحدة سكنية و18 فندقاً، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى مثل ملاعب الجولف ومستشفى دولي ومدارس عالمية.
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