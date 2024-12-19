رئيس الوزراء النرويجى: سوق الطاقة في أوروبا بحاجة إلى الإصلاح جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

قال رئيس الوزراء النرويجي“جار ستور”، إن تقلبات أسعار الطاقة الأخيرة في القارة العجوز تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا.

وأشار“ستور” في مقابلة عقب مؤتمر في أوسلو، الخميس:“هناك تحديات كبيرة، إذ يتعين على الدول الأوروبية مناقشة كيفية تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بطريقة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع وبأسعار مستقرة”.

ويأتي ذلك بعدما انخفضت قدرة توليد طاقة الرياح في معظم أنحاء القارة الأوروبية، الخميس الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوسلو لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، قبل أن تتراجع بنحو 65% في اليوم التالي.

وتركزت النقاشات الوطنية في النرويج خلال الفترة الأخيرة على الحد من صادرات الطاقة للحفاظ على إمدادات جيدة للبلاد، على الرغم من أن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح للدول بتقليص التدفقات إلى جيرانها لفترات طويلة.

كما تعاني أوروبا من أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، إذ من المقرر أن تنتهي اتفاقية مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنهاية العام الجاري، دون وجود حلول بديلة في الأفق أو إمكانية لاستبدال الغاز القادم من موسكو.

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