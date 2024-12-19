رئيس الوزراء النرويجى: سوق الطاقة في أوروبا بحاجة إلى الإصلاح جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
موضوعات متعلقة
ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات
مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية
تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر
قال رئيس الوزراء النرويجي“جار ستور”، إن تقلبات أسعار الطاقة الأخيرة في القارة العجوز تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا.
وأشار“ستور” في مقابلة عقب مؤتمر في أوسلو، الخميس:“هناك تحديات كبيرة، إذ يتعين على الدول الأوروبية مناقشة كيفية تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بطريقة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع وبأسعار مستقرة”.
ويأتي ذلك بعدما انخفضت قدرة توليد طاقة الرياح في معظم أنحاء القارة الأوروبية، الخميس الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوسلو لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، قبل أن تتراجع بنحو 65% في اليوم التالي.
وتركزت النقاشات الوطنية في النرويج خلال الفترة الأخيرة على الحد من صادرات الطاقة للحفاظ على إمدادات جيدة للبلاد، على الرغم من أن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح للدول بتقليص التدفقات إلى جيرانها لفترات طويلة.
كما تعاني أوروبا من أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، إذ من المقرر أن تنتهي اتفاقية مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنهاية العام الجاري، دون وجود حلول بديلة في الأفق أو إمكانية لاستبدال الغاز القادم من موسكو.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.