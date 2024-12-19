Thursday, 19 December 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء النرويجى: سوق الطاقة في أوروبا بحاجة إلى الإصلاح جريدة البورصة

12/19/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

قال رئيس الوزراء النرويجي“جار ستور”، إن تقلبات أسعار الطاقة الأخيرة في القارة العجوز تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا.

وأشار“ستور” في مقابلة عقب مؤتمر في أوسلو، الخميس:“هناك تحديات كبيرة، إذ يتعين على الدول الأوروبية مناقشة كيفية تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بطريقة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع وبأسعار مستقرة”.

ويأتي ذلك بعدما انخفضت قدرة توليد طاقة الرياح في معظم أنحاء القارة الأوروبية، الخميس الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوسلو لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، قبل أن تتراجع بنحو 65% في اليوم التالي.

وتركزت النقاشات الوطنية في النرويج خلال الفترة الأخيرة على الحد من صادرات الطاقة للحفاظ على إمدادات جيدة للبلاد، على الرغم من أن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح للدول بتقليص التدفقات إلى جيرانها لفترات طويلة.

كما تعاني أوروبا من أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، إذ من المقرر أن تنتهي اتفاقية مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنهاية العام الجاري، دون وجود حلول بديلة في الأفق أو إمكانية لاستبدال الغاز القادم من موسكو.

المصدر:

MENAFN19122024000202011048ID1109013385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث