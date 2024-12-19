الذهب يعمق خسائره ويتجه نحو تسجيل أدنى إغلاق في شهر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر

عمقت أسعار العقود الآجلة للذهب من خسائرها، خلال تعاملات الخميس، مع استمرار تقييم المستثمرين لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 1.80% أو 47.60 دولار إلى 2605.40 دولار للأوقية، متجهة نحو تسجيل أدنى إغلاق منذ 15 نوفمبر.

فيما ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 108.22 نقطة، بعدما لامس 108.34 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2022.

من جانبه قال“كيلفن وونج” خبير تحليل أسواق آسيا والمحيط الهادئ في“أواندا” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن المتداولين الذين يركزون على الأمد القصير للغاية يبحثون عن فرص لشراء الأصول التي انخفضت أسعارها.

وفي حين خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، خلال اجتماعه الذي انتهى الأربعاء، أشار صناع السياسة في تقرير التوقعات الفصلي إلى خفضين محتملين آخرين في 2025، وذلك أقل من تقديراتهم السابقة التي رجحت خفض تكاليف الاقتراض 4 مرات.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، المقرر صدورها يوم غد الجمعة، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 2.6% سنوياً في نوفمبر من 2.3% بالشهر السابق.

المصدر: