الذهب يعمق خسائره ويتجه نحو تسجيل أدنى إغلاق في شهر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
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عمقت أسعار العقود الآجلة للذهب من خسائرها، خلال تعاملات الخميس، مع استمرار تقييم المستثمرين لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 1.80% أو 47.60 دولار إلى 2605.40 دولار للأوقية، متجهة نحو تسجيل أدنى إغلاق منذ 15 نوفمبر.
فيما ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 108.22 نقطة، بعدما لامس 108.34 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2022.
من جانبه قال“كيلفن وونج” خبير تحليل أسواق آسيا والمحيط الهادئ في“أواندا” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن المتداولين الذين يركزون على الأمد القصير للغاية يبحثون عن فرص لشراء الأصول التي انخفضت أسعارها.
وفي حين خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، خلال اجتماعه الذي انتهى الأربعاء، أشار صناع السياسة في تقرير التوقعات الفصلي إلى خفضين محتملين آخرين في 2025، وذلك أقل من تقديراتهم السابقة التي رجحت خفض تكاليف الاقتراض 4 مرات.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، المقرر صدورها يوم غد الجمعة، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 2.6% سنوياً في نوفمبر من 2.3% بالشهر السابق.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013384
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