تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية الذهب يعمق خسائره ويتجه نحو تسجيل أدنى إغلاق في شهر

تراجعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، في ظل ضبابية آفاق السياسة النقدية بعد تثبيت الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وتحذيرات من استمرار ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة على المدى القريب.

وعند إغلاق التعاملات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.5% إلى 506.66 نقطة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ جلسة الثاني عشر من نوفمبر، مع أداء سلبي لكافة القطاعات.

وتراجعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.15% إلى 8105 نقاط، و”داكس” الألماني 1.35% إلى 19969 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.2% إلى 7294 نقطة.

وثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% في اجتماع الخميس، لكنه أشار إلى أن التضخم السنوي ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر من 1.7% خلال سبتمبر، وهو ما فاق التوقعات بصورة طفيفة، ما قد يدفع البنك للتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة.

كما أبقى بنك النرويج المركزي على الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى منذ 16 عامًا، في حين خفض نظيره السويدي تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس إلى 2.5% تماشياً مع التوقعات، بعد يوم من خفض مماثل أجراه البنك الفيدرالي.

وتعرضت الأسهم لضغوط بسبب ضبابية آفاق السياسة النقدية في المستقبل، ففي حين قلص الفيدرالي من توقعاته للتيسير النقدي إلى خفض بـ 50 نقطة أساس فقط العام المقبل، حذر بنك إنجلترا من مواصلة صعود التضخم في الفترة المقبلة بسبب أسعار الخدمات.

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