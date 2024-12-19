مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر الذهب يعمق خسائره ويتجه نحو تسجيل أدنى إغلاق في شهر

ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في عامين، مع تقييم بيانات أظهرت قوة الاقتصاد الأمريكي، فضلًا عن التوقعات بإبطاء وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وارتفع المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من عملات رئيسية أخرى – بنسبة 0.3% إلى 108.37 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

ودعمت العديد من البيانات الاقتصادية المؤشر، إذ كشف مكتب التحليلات الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية للولايات المتحدة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، بارتفاع من 2.8% في القراءتين الأولى والثانية.

كما أشارت بيانات أخرى إلى قوة سوق العمل الأمريكي، إذ انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 22 ألف طلب إلى 220 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها إلى 229 ألف طلب فقط.

وفي حين ارتفع اليورو بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 1.0367 دولار، انخفض الجنيه الإسترليني 0.45% إلى 1.2517 دولار، بعدما قام بنك إنجلترا بثتبيت الفائدة في وقت سابق اليوم.

وعلى النقيض، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 1.75% إلى 157.57 ين، رغم تثبيت الفائدة من قبل بنك اليابان دون تغيير عند 0.25% نقطة أساس، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار التي لا تزال مرتفعة.

واكتسبت الورقة الخضراء زخمًا أمام العملات الرئيسية بفضل توقعات أعضاء صانعي السياسة النقدية في البنك الفيدرالي إبطاء وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، مع خفضين فقط بمقدار نصف نقطة مئوية إجمالًا على مدار عام 2025 بأكمله.

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