مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
موضوعات متعلقة
ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات
تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر
الذهب يعمق خسائره ويتجه نحو تسجيل أدنى إغلاق في شهر
ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في عامين، مع تقييم بيانات أظهرت قوة الاقتصاد الأمريكي، فضلًا عن التوقعات بإبطاء وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل.
وارتفع المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من عملات رئيسية أخرى – بنسبة 0.3% إلى 108.37 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.
ودعمت العديد من البيانات الاقتصادية المؤشر، إذ كشف مكتب التحليلات الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية للولايات المتحدة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، بارتفاع من 2.8% في القراءتين الأولى والثانية.
كما أشارت بيانات أخرى إلى قوة سوق العمل الأمريكي، إذ انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 22 ألف طلب إلى 220 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها إلى 229 ألف طلب فقط.
وفي حين ارتفع اليورو بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 1.0367 دولار، انخفض الجنيه الإسترليني 0.45% إلى 1.2517 دولار، بعدما قام بنك إنجلترا بثتبيت الفائدة في وقت سابق اليوم.
وعلى النقيض، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 1.75% إلى 157.57 ين، رغم تثبيت الفائدة من قبل بنك اليابان دون تغيير عند 0.25% نقطة أساس، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار التي لا تزال مرتفعة.
واكتسبت الورقة الخضراء زخمًا أمام العملات الرئيسية بفضل توقعات أعضاء صانعي السياسة النقدية في البنك الفيدرالي إبطاء وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، مع خفضين فقط بمقدار نصف نقطة مئوية إجمالًا على مدار عام 2025 بأكمله.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.