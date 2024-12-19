مصر للطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة مصر للطيران عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر.
وقالت الشركة – فى بيان لها اليوم – أنه في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة، تعلن مصر للطيران عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أنه قد تم تسيير أول رحلة اليوم الخميس.
موضوعات متعلقة
“مصر لإدارة الأصول” تتعاون مع“Belmazad” لعقد مزادات رقمية
“قرة إنرجى” تستهدف حجم أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2025
“أمان القابضة” توقع بروتوكول تعاون مع“استادات” لرعاية أندية“سيتى كلوب”
وأضافت الشركة انه بمناسبة عودة التشغيل وموسم الأعياد تقدم مصر للطيران عروض وتخفيضات مختلفة على تذاكر السفر بين القاهرة وبيروت. .وأكدت الشركة انه يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني ، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.