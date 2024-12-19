مصر للطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة مصر للطيران عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر.

وقالت الشركة – فى بيان لها اليوم – أنه في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة، تعلن مصر للطيران عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أنه قد تم تسيير أول رحلة اليوم الخميس.

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وأضافت الشركة انه بمناسبة عودة التشغيل وموسم الأعياد تقدم مصر للطيران عروض وتخفيضات مختلفة على تذاكر السفر بين القاهرة وبيروت. .وأكدت الشركة انه يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني ، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

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