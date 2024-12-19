ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
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ارتفع سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات، اليوم الخميس، عقب تراجعه في 5 جلسات متتالية، إثر التعرض لضغوط بيعية وسط نتائج أعمال قوية من المنافسة“برودكوم”.
وصعد سهم صانعة الرقائق بنسبة 2.6% إلى 132.26 دولار، بعدما لامس 134.03 دولار.
وبهذه المكاسب، تصبح القيمة السوقية للشركة الأمريكية 3.239 تريليون دولار، وتظل في المركز الثالث بين أكبر شركات العالم.
يأتي هذا بعدما تراجع سهم“إنفيديا” بأكثر من 5% خلال الجلسات الخمس الماضية، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى نحو 166%.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109013380
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