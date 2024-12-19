ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عامين مع تقييم آفاق السياسة النقدية تراجع الأسهم الأوروبية 1.5% لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر الذهب يعمق خسائره ويتجه نحو تسجيل أدنى إغلاق في شهر

ارتفع سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات، اليوم الخميس، عقب تراجعه في 5 جلسات متتالية، إثر التعرض لضغوط بيعية وسط نتائج أعمال قوية من المنافسة“برودكوم”.

وصعد سهم صانعة الرقائق بنسبة 2.6% إلى 132.26 دولار، بعدما لامس 134.03 دولار.

وبهذه المكاسب، تصبح القيمة السوقية للشركة الأمريكية 3.239 تريليون دولار، وتظل في المركز الثالث بين أكبر شركات العالم.

يأتي هذا بعدما تراجع سهم“إنفيديا” بأكثر من 5% خلال الجلسات الخمس الماضية، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى نحو 166%.

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