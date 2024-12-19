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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 5

12/19/2024 10:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس /5، الأربعاء، وصولها إلى مدينة نابلس، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى أداء واجبها الإنساني والطبي، وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين.

ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والعلاجية، بهدف تعزيز قدرات المستشفى، الذي يضم عدداً من الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية.

وباشرت الطواقم فور وصولها باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 تعامل خلال فترة عمله مع (25,869) مراجعاً، وأجرى (265) عملية جراحية ما بين كبرى وصغرى، إضافة إلى تنفيذ (24,677) إجراءً طبياً.

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