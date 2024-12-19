ملتقى الطلبة يختتم مؤتمر شباب في صنع القرار ويشيد بدور الشباب الفلسطيني في مواجهة التحديات

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- اختتمت مؤسسة ملتقى الطلبة مؤتمر "شباب في صنع القرار"، الذي نظّمته ضمن مشروع "مراكز شباب في صنع القرار" والممول من المساعدات الشعبية النرويجية.ويمثل المؤتمر تتويجًا لخمسة أعوام من العمل المتواصل مع 15 مجموعة شبابية من محافظتي بيت لحم والخليل، ويسعى لتعزيز دور الشباب في المشاركة الفاعلة في صنع القرار في المجتمع الفلسطيني.

وفي كلمة له مع مراسل شبكة فلسطين الإخبارية PNN أكد أحمد سكر، رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة ملتقى الطلبة، أن هذا المؤتمر يعكس أهمية حضور الشباب في المجتمع الفلسطيني، حيث يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع الفلسطيني ويجب أن تترجم هذه النسبة في حضور الشباب في مؤسساتنا وفعالياتنا وصنع القرار الفلسطيني.



وأوضح أن الشباب الفلسطيني اليوم يعاني من العديد من المشاكل والتحديات، مثل تحديات الاحتلال وظروف البطالة، وهذه التحديات تتطلب أن يكون دور الشباب أكبر.



وأشار

سكر إلى أن الشباب الفلسطيني يجب أن يكونوا قادرين على تجاوز هذه العقبات والتحديات وأن ينهضوا بصورة تاريخية جملية كعادتهم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث كان دائما حضورهم مميزًا في مختلف المجالات.

من جانبه، قال هشام هندي، المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة: "نحن اليوم في مؤتمر قصص نجاح ضمن مشروع "مراكز شباب في صنع القرار"، الذي يتم تمويله من المساعدات الشعبية النرويجية. ويأتي هذا المؤتمر كثمرة جهود استمرت خمس سنوات من العمل مع 15 مجموعة شبابية في محافظتي بيت لحم والخليل. هذه المجموعات نفذت العديد من المبادرات التي تهم مجتمعاتها، وتهدف إلى تقوية الشباب في مناطقهم، وتساهم في جعلهم يشاركون في صنع القرار".



وأوضح أن هذه المبادرات تشمل تنظيم ورش عمل تثقيفية، وتدريبات تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.



كما قدم هندي شكره لجميع المجموعات الشبابية التي شاركت في هذا المشروع وللمساعدات الشعبية النرويجية على دعمهم المستمر، بالإضافة إلى شكر صناع القرار الذين شاركوا في هذا المؤتمر.

في حديثه، قال الدكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال وجدار الفصل العنصري، إنهم يعتبرون هذا المؤتمر "مؤتمرًا شبابيًا مهمًا"، وأكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.



وأشار إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مثل محاولات الاحتلال لضم الضفة الغربية، وكذلك ظواهر المسلحين المنتشرة في بعض المخيمات شمال الضفة الغربية.



وأضاف عودة أن الشباب الفلسطيني يجب أن يكون لهم دور أساسي في مواجهة هذه التحديات، وأن يكونوا هم من ينقلون صوتهم للعالم، للقطاعات الشبابية، ولصناع القرار، لكي يعبروا عن أحلامهم وطموحاتهم التي يسعون لتحقيقها في هذا الوطن.



وأوضح

أن الحملة الأكاديمية الدولية مستعدة لدعم جميع المجموعات الشبابية التي عملت معها في بيت لحم والخليل، وترحب بأن يصبحوا أعضاء مناصرين في صراعهم ضد الاحتلال.

أما أنس أبو جودة، منسق المجموعة الشبابية في مخيم الدهيشة، فقد تحدث عن دور مجموعتهم في هذا المؤتمر، قائلًا: "هذا المؤتمر هو اختتام لخمس أعوام من عطاء مؤسسة ملتقى الطلبة في مشروع "شباب في صنع القرار"، ونحن شكلنا مجموعة مخيم الدهيشة لكي نلتحق بالمجموعات الأخرى ونواصل التقدم والتطور في العمل الاجتماعي والسياسي والثقافي".



وأضاف أن مجموعة مخيم الدهيشة لعبت دورًا مهمًا في محافظة بيت لحم، حيث شاركوا في العديد من التدريبات والمؤتمرات والندوات التثقيفية والتوعوية التي تركزت على المهارات الحياتية المتقدمة.



ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من الشباب في المجموعة حضروا هذا المؤتمر والتكريم ليعكسوا التزامهم واستمرارهم في العمل من أجل تطوير مجتمعهم.

كما أكد أبو جودة أن العمل التطوعي يشكل قاعدة أساسية للعمل المجتمعي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العمل يسهم بشكل كبير في تعزيز التلاحم الاجتماعي، ويعزز من قدرة الشباب على مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال والظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي الختام، تم تكريم المجموعات الشبابية المشاركة في المؤتمر، تقديرًا لجهودهم المستمرة في تطوير العمل الشبابي والمجتمعي، وقد عبر جميع المشاركين عن تقديرهم لهذه الفعالية التي تعكس الدور الحيوي للشباب الفلسطيني في صنع القرار ومواجهة التحديات التي تعترضهم.



