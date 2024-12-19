38 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

38 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
التاريخ
12/19/2024 9:07:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 38 شخصا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 31 منهم شمالي القطاع.
كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
MENAFN19122024000208011052ID1109012350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.