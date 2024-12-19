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38 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

12/19/2024 9:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 38 شخصا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 31 منهم شمالي القطاع.
كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.








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