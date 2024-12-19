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الأمن يحذر الأردنيين من هذه الحوادث

12/19/2024 9:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية صورة بعنوان: "تعددت الحوادث والسبب واحد"، وهي صورة تجمع بعض الحوادث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، والتي يعد القاسم المشترك بينها هو المخالفة.
وحذّرت المديرية بالقول: الحوادث كثيرة وخطيرة، ونفقد بسببها أعزاء، وتقع الاصابات البشرية والمادية والأضرار، والسبب وراء كل ذلك واحد، وهو مخالفة ترتبط بهاتف، أو انشغال، أو تجاوز لقواعد السير.
لا تخالف، وانبذ المخالفات، وانشر الوعي حولها، لننقذ أرواحاً معاً.




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