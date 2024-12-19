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الأمن يلقي القبض على سائق مركبة ظهر بفيديو تم تداوله

12/19/2024 9:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بيّنت مديرية الأمن العام أنه تم ضبط مركبة ظهرت في فيديو تم تداوله وإلقاء القبض على سائقها الذي ارتكب عدداً من المخالفات المرورية ورفض الامتثال لإحدى الدوريات عند محاولة استيقافه.
وبيّنت مديرية الأمن العام أنه جرى توديع سائق المركبة، وإحالته إلى الجهات القانونية والإدارية المختصّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، واستكمال حجز مركبته في ساحات الحجز، وفقا للقانون .








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