الأمن يلقي القبض على سائق مركبة ظهر بفيديو تم تداوله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بيّنت مديرية الأمن العام أنه تم ضبط مركبة ظهرت في فيديو تم تداوله وإلقاء القبض على سائقها الذي ارتكب عدداً من المخالفات المرورية ورفض الامتثال لإحدى الدوريات عند محاولة استيقافه.
وبيّنت مديرية الأمن العام أنه جرى توديع سائق المركبة، وإحالته إلى الجهات القانونية والإدارية المختصّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، واستكمال حجز مركبته في ساحات الحجز، وفقا للقانون .
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