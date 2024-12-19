مالية النواب تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، موازنة وزارة الداخلية، والدوائر التابعة لها بحضور الداخلية مازن الفراية، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد مدير الأمن العام العميد رامي الدباس، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.



وأكد السليحات، أن الوزارة ودوائرها التابعة لها تناط بها الأمن وتعزيزه واستقراره وسلامة المجتمع وسيادة القانون، حيث بلغت موازنة الوزارة نحو 30.8 مليون دينار بنمو نحو 7.2 مليون دينار منها نحو 6.2 مليون نفقات رأسمالية.



وأضاف أن موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات بلغت 18.2 مليون دينار بنمو نحو 1.9 مليون دينار بعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي بقيمة 333 ألف دينار لتنمو النفقات الجارية بقيمة نحو 2.2 مليون دينار، وتعبئة الشواغر بمخصص 828 ألف دينار، ونمو نفقات السلع والخدمات بقيمة 427 ألف دينار.



بدوره، قال الفراية، إن الوزارة تقوم بدور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مثمنا الجهود التي تقدمها الأجهزة المختلفة، بما في ذلك دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بما يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي.



وأكد أن الوزارة قامت بتحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي تدعم رؤية الدولة في تحسين الخدمات الأمنية والإدارية، ومنها إتمام خدمة التأشيرات الإلكترونية بالكامل، والتي تعتبر إنجازا كبيرا في تسهيل إجراءات السفر والإقامة للمواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة خلال العام الحالي 2024 نحو 609277 تأشيرة، ما يعكس التحسن الكبير في تسهيل الإجراءات الإدارية.



وحول الجلوة العشائرية، أوضح الفراية، أن الوزارة قامت بإعادة نحو 6 آلاف شخص إلى أماكن إقامتهم، وتم تطبيق الوثائق المتعلقة بالجلوة العشائرية كافة على القضايا المستمرة منذ التوثيق الأخير في 2021، كما تم استقبال نحو 26 ألف شخص من قبل الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة، وتم التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وفق النظام العام، مع تقديم الحلول المناسبة.



وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، حيث تم تقليص عدد المطلوبين إداريا شهريا من 1700 إلى 1200 مطلوب، بما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية ويقلل من الاضطرابات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بمحاربة كافة أشكال الجريمة البيئية، خصوصًا في ظل التزايد الملحوظ في الاعتداءات على المصالح العامة.



وبين الفراية، أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الحالي 2024، حيث كان التحول الكامل في تقديم خدمات الوزارة إلكترونيًا، والتي كانت الوزارة من أولى الوزارات التي نجحت في تقديم خدماتها بشكل كامل 100بالمئة عبر الإنترنت، ما سهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم، ومن بين هذه الخدمات، تقديم خدمات التأشيرات الإلكترونية، التي لعبت دورًا مهمًا في تسهيل حركة المواطنين والمقيمين.



وأكد أن إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة تراجع بشكل كبير، بفضل تعامل الوزارة مع الظاهرة بحزم، بحيث لم تعد ظاهرة منتشرة كما كانت في السابق، إذ تتم معالجتها بشكل استثنائي وفي حالات محدودة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة.



من جهته، قال الطيب إن دائرة الأحوال المدنية والجوزات بصدد إصدار أول جواز سفر إلكتروني بداية العام المقبل 2025، ما يشكل خطوة كبيرة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات الحكومية.



وأكد أن الجواز الإلكتروني مزروع فيه شريحة إلكترونية موجود عليها معلومات المواطن، ولا يمكن استخدامه من أي أحد آخر، مؤكدًا أن الصفحة الأولى من الجواز تحتوي على مادة بلاستيكية صلبة تحمل معلومات المواطن وصورته ولا يمكن العبث بها، وتغيير البيانات في الصفحة الأولى.



من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية واضحة في جميع النواحي، مؤكدين على دعم الوزارة للاستمرار في جهدها الكبير في حماية أمن الوطن، والذود عن أمنه الداخلي. مثمنين دور جهاز الأمن العام من الحفاظ على أمن المواطن.