رئيس مجلس النواب: السلطة التشريعية داعم للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل النوعية للسواعد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية تولي دعم الاقتصاد الوطني اهتمامًا كبيرًا، وتوفير فرص العمل النوعية للسواعد الوطنية والشباب البحريني .
وأشاد المسلم بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، العاملين في المجال الاقتصادي، والمتميزين والمتفوقين في القطاع العمالي.
وثمن
حرص جلالة الملك المعظم
على استمرار تكريم العمال والإداريين وأصحاب العمل المجدين والمتميزين، الذين يمثلون نموذجًا للعمل الوطني الرفيع في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار تقدير جلالته حفظه الله ورعاه، المستمر لدعم قيم العمل والعطاء وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وهنأ نائب أحمد صباح السلوم، بمناسبة منحه درع التميز تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك خلال الحفل الـسنوي الـ(39) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، الذي أقامته وزارة العمل، صباح اليوم الاربعاء، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأشاد بإسهامات النائب احمد السلوم في المجال الاقتصادي والقطاع التجاري والخدمة المجتمعية، ومشيرًا معاليه إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم العملية الاقتصادية ، وتوفير فرص العمل ، وفتح آفاق ارحب من الاستثمار الأمثل .
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