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رئيس مجلس النواب: السلطة التشريعية داعم للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل النوعية للسواعد الوطنية

12/19/2024 9:05:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية تولي دعم الاقتصاد الوطني اهتمامًا كبيرًا، وتوفير فرص العمل النوعية للسواعد الوطنية والشباب البحريني .
وأشاد المسلم بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، العاملين في المجال الاقتصادي، والمتميزين والمتفوقين في القطاع العمالي.
وثمن
حرص جلالة الملك المعظم
على استمرار تكريم العمال والإداريين وأصحاب العمل المجدين والمتميزين، الذين يمثلون نموذجًا للعمل الوطني الرفيع في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار تقدير جلالته حفظه الله ورعاه، المستمر لدعم قيم العمل والعطاء وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وهنأ نائب أحمد صباح السلوم، بمناسبة منحه درع التميز تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك خلال الحفل الـسنوي الـ(39) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، الذي أقامته وزارة العمل، صباح اليوم الاربعاء، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وأشاد بإسهامات النائب احمد السلوم في المجال الاقتصادي والقطاع التجاري والخدمة المجتمعية، ومشيرًا معاليه إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم العملية الاقتصادية ، وتوفير فرص العمل ، وفتح آفاق ارحب من الاستثمار الأمثل .

MENAFN19122024000055011008ID1109012334

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