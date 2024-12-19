إتاحة خاصية الدفع بالتقسيط من Visa على تطبيق سكيبلي لحاملي بطاقات Visa في دولة الإمارات

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 19 ديسمبر 2024 - أعلن تطبيق سكيبلي، خدمة دفع الرسوم الدراسية عبر الهاتف المحمول والمدعومة والمُقدمة من راك بنك، والتي توفّر معاملات آمنة للمدارس والجامعات والحضانات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، بالشراكة مع Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إتاحة خاصية التقسيط منVisa المعروفة بـ"VIS" رسمياً للمدفوعات المدرسية في دولة الإمارات.
وبموجب الشراكة الجديدة، يمكن لحاملي بطاقات الائتمان من Visa من البنوك المؤهلة اختيار خاصية الدفع بالتقسيط منVisa أثناء استكمال عملية الدفع وتحديداً عند إدخال رقم بطاقتهم، حيث ستُعرض أمامهم خيارات لتقسيم مدفوعاتهم المدرسية إلى دفعات أصغر متساوية بما يمكنهم من إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل.
وبهذه المناسبة، قالت سليمة جوتيفا، مدير عام Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسرنا إتاحة خاصية الدفع بالتقسيط منVisa "VIS" لإنجاز المدفوعات المدرسية في دولة الإمارات. وبفضل تعاوننا مع شركائنا في سكيبلي وراك بنك، أصبح بإمكان حاملي بطاقات الائتمان من Visa إدارة مدفوعاتهم المدرسية والرسوم التعليمية بفعالية أكبر. وتشكل هذه الخطوة أحدث جهود Visa الرامية إلى تعزيز ابتكارات الدفع المسؤول عبر القطاعات الرئيسية تماشياً مع التزام حكومة الإمارات بتعزيز الرفاه المالي وتيسير تجارب المقيمين والمستهلكين".
بدوره، قال عبد الله مهنا جميل، نائب رئيس برنامج سكيبلي ورئيس حلول الدفع للقطاع التعليمي: "يشكل إطلاق خاصية الدفع بالتقسيط منVisa "VIS" على تطبيق سكيبلي إنجازاً مهماً وتقدماً بارزاً نحو تيسير المدفوعات الدراسية على العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال تمكين أولياء الأمور من تقسيم الرسوم المدرسية إلى عدة دفعات، نساهم في تخفيف الضغوط المالية وتوفير المزيد من المرونة للأهالي. وتتماشى شراكتنا مع Visa وراك بنك مع التزامنا الراسخ بتقديم تجارب عملاء متميزة وحلول دفع عمليّة تواكب الاحتياجات المتغيرة لمستخدمينا".
وتأتي هذه الشراكة في ظل تزايد سعي المستهلكين للحصول على خيارات دفع مرنة وسهلة بالتقسيط بما يناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية. وقد بيّنت نتائج استطلاع حديث أجرته Visa في الإمارات العربية المتحدة أن 64% من المشاركين مهتمون بحلول التقسيط، حيث أشار 52% منهم أن التقسيط يساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل. وتلتزم Visa وشركاؤها مثل تطبيق سكيبلي وراك بنك بدعم وتمكين المستهلكين من خلال تقديم تجربة مالية أفضل وتحسين آليات الدفع وتوفير المزيد من المرونة من خلال خاصية التقسيط المبتكرة.
يُشار إلى أنّ خاصية الدفع بالتقسيط منVisa المعروفة بـ"VIS" هي منصة فورية قائمة على واجهة برمجة التطبيقات وتوحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الدفع، والتي تشمل البنوك المصدرة وجهات معالجة عمليات الدفع والتجار والجهات المعنية بتيسير إجراءات الدفع. وتساعد خاصية VIS البنوك المُصدرة في تعزيز تعاملات حاملي البطاقات وزيادة ولائهم، أما بالنسبة للبنوك المستلمة فهي توفر خدمة جديدة ذات قيمة مضافة تدعم شركاء البنوك من التجار في زيادة حجم المبيعات ومعدلات التحويل. وبحسب نتائج استطلاع Visa، أشار نحو 52% من المشاركين إلى تفضيلهم للتاجر الذي يقدم خيار الدفع بالتقسيط على أي منافس آخر.
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