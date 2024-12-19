شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية راعي استراتيجي لسباق NBK Run في نسخته الثلاثين

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 19 ديسمبر 2024: أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن رعايتها الاستراتيجية لسباق البنك الوطني للجري NBK Run، أحد أكبر الأنشطة الرياضية والمجتمعية على مستوى الكويت، الذي أقيم يوم السبت 14 ديسمبر عند أبراج الكويت، وذلك من خلال مشاركة ثلاثة من علاماتها التجارية هي كل من "انترسبورت" INTERSPORT، و"جو أند ذا جوس" Joe & The Juice، و"موستيلا" Mustela.
وقد شهد السباق مشاركة جماهيرية بحضور مسؤولين إداريين من البنك الوطني، على رأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيدة شيخة البحر ومحافظ العاصمة سعادة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية السيد خالد فيصل المطوع، وممثلين إداريين من الشركات الأخرى الراعية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية السيد خالد فيصل المطوع: "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لبنك الكويت الوطني على تنظيم النسخة الثلاثين من هذا السباق، الذي يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الصحة واللياقة البدنية وتعزيز التواصل المجتمعي في الكويت. لقد أصبح سباق بنك الكويت الوطني حدثاً رياضياً ننتظره سنوياً، حيث يجمع بين مختلف الأجيال لترسيخ روح المشاركة وزيادة الوعي بأهمية النشاط البدني."
وقد شارك السيد خالد المطوع في حفل توزيع الجوائز للمتسابقين الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى لسباق الـ 10 كم و سباق الـ 5 كم للنساء والرجال، كما سلّم جوائز للفائزين بالسحب الذي تم خلال يوم السباق، مؤكداً على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية وتشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي.
وشملت الرعاية الاستراتيجية لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية البرنامج التدريبي الذي أقيم خصيصاً لدعم الرياضيين البارالمبيين المشاركين من أصحاب الهمم، بما فيهم المكفوفين، ومستخدمي الكراسي المتحركة، ومستخدمي الأطراف الاصطناعية. حيث تطوع الموظفون للتدرب معهم، ووزعوا عليهم الهدايا، ورافقوهم خلال يوم السباق.
كما تضمنت الرعاية تخصيص جناح مميز للعلامات التجارية المشاركة، حيث نظمت "انترسبورت" INTERSPORT أنشطة تفاعلية، وقدمت "جو أند ذا جوس" Joe & The Juice مشروبات أُعدّت خصيصًا لهذا الحدث، ووزعت "موستيلا" Mustela هدايا حصرية. هذا بالإضافة إلى مشاركة فريق العمل بتشجيع المشاركين وإضفاء أجواء داعمة وحماسية.
تلتزم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية في الكويت، فتشارك بمبادرات عدة تركز على تعزيز اللياقة البدنية، واتباع أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى تمكين الشباب، والمساهمة في العمل الخيري، لتحقيق تنمية مستدامة تخدم المجتمع الكويتي.
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