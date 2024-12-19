نيسان الشرق الأوسط تسجّل نموّاً بنسبة 13 بالمئة في النصف الأوّل من السنة المالية 2024

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (19 ديسمبر 2024) – أعلنت شركة نيسان الشرق الأوسط ارتفاع مبيعاتها في مناطق الخليج والمشرق العربي ورابطة الدول المستقلة، بنسبة 13% على أساس سنوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024 (من أبريل 2024 إلى سبتمبر 2024) ، ما يمثّل نموًا ثابتًا في سوق تشهد منافسة متزايدة. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على تركيز نيسان لتقديم تجربة عملاء متفوقة من خلال مجموعة متنوعة من السيارات والخدمات الرقمية المتكاملة والشاملة لعملائها، بالإضافة إلى شبكة فاعلة من الوكلاء يقدمون خدمات معززة.
واستحوذت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على أكثر من نصف إجمالي مبيعات نيسان، حيث شهدت سيارات "اكس تريل" و"كيكس" و "باثفايندر" زيادة ملحوظة في الطلب خاصّةً في منطقة الشرق الأوسط،. وحققت سيارة "اكس تريل" متعددة الاستخدامات نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما شهدت سيارة "كيكس" العصرية زيادة ملحوظة بنسبة 71%، كما تضاعفت مبيعات سيارة "باثفايندر" خلال نفس الفترة، حيث عكست تلك البيانات، جاذبية مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نيسان لدى العملاء في جميع أنحاء المنطقة.
وواصلت سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا التي تم طرحها مؤخرًا، تعزيز إرث نيسان العريق في منطقة الشرق الأوسط، وحظي الجيل السابع من هذه السيارة الأيقونية باستحسان الجمهور والعملاء على حد سواء في حدث الكشف العالمي الأول، الذي استضافته أبوظبي، الأمر الذي عزز مكانة باترول كرمز له حضوره المتميز لدى مجتمعات الشرق الأوسط. وبالتزامن مع هذا النجاح، احتفظت سيارة "نيسان صني" بمكانتها كأكثر طرازات نيسان مبيعًا في المنطقة، بزيادة قدرها 11%، مدفوعة بالطلب المتزايد من البحرين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.
وفي تعليق له على هذه النتائج، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS: "يعكس النمو الذي حققته نيسان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، نجاح جهودنا في تقديم تجارب استثنائية للعملاء. ويعود هذا النجاح إلى مجموعة سياراتنا المتنوعة، والتي تلبي مختلف تطلعات واحتياجات العملاء، بالإضافة إلى دعم شركائنا المحليّين، والخطوات الاستباقية التي اتخذناها في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي وتوسيع شبكتنا."
وقد أعادت نيسان تعريف تجارب العملاء في المنطقة من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة وشاملة، أسهمت في تبسيط وتعزيز عملية الشراء، بدءًا من عمليات شراء السيارة عبر الإنترنت إلى الرد على الاستفسارات، وهو النهج الذي جمع بين الخدمات الفعلية والرقمية وقدم للعملاء أسلوبًا مبتكرًا يدمج ما بين تجربة الشراء من صالة العرض أو من خلال الإنترنت. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها بنتائج ملحوظة، حيث أصبحت 40% من مبيعات السيارات تأتي من خلال القنوات الرقمية.
وفي سياق متصل، ركزت نيسان أيضًا على تحسين تجارب العملاء في مساحاتها الفعلية من خلال "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" (NRC) وهو النهج الذي يمنح الأولوية لإنشاء بيئة ترحيبية تتمحور حول العميل وتتوافق مع معايير نيسان العالمية للتجزئة.
ويجري العمل حاليًا على نشر "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث أصبحت مرافق المبيعات والخدمات في البحرين متوافقة تمامًا مع هذا المفهوم المبتكر من نيسان للتجزئة. ومن المقرر أن تُستكمل عملية نشر المفهوم في كل من قطر والأردن بحلول نهاية السنة المالية الحالية، في حين ستكون المرافق في أبوظبي ودبي والكويت متوافقة تمامًا مع "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" بحلول السنة المالية 2027. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تصميم المرافق في كل من العراق وسلطنة عُمان لتلبية معايير "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" منذ مرحلة التأسيس، بما يؤكد التزام نيسان المستمر بتعزيز تجارب العملاء في جميع أنحاء المنطقة.
وكانت الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024 قد شهدت احتفال نيسان الشرق الأوسط بالعديد من الإنجازات التي تؤكد التزامها بالنمو والابتكار في المنطقة . وقد كان لإطلاق نيسان باترول الجديدة كليًا أن أحدث انطباعًا ما يزال مستمرًا لدى العملاء في المنطقة. وتعد نيسان باترول الجديدة كليًا، أول سيارة ضمن خمس طرازات رياضية متعددة الاستخدامات جديدة، يتم طرحها في إطار تنفيذ خطة أعمال نيسان العالمية "ذا – آرك"، ويأتي هذا الزخم مدعومًا أيضًا بتوسعات نيسان ما يعزز حضور العلامة التجارية إقليميًا.
وباعتبارها منطقة تحتضن إرث نيسان الغني وأدائها المتطور، تؤدي منطقة الشرق الأوسط دورًا محوريًا في الاستراتيجية العالمية للعلامة التجارية. وبفضل ولاء عملائها العميق وشغفه بسيارات الأداء المتفوق، تواصل منطقة الشرق الأوسط دورها كمساهم رئيسي في عودة نيسان ونجاحها على الساحة العالمية.
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