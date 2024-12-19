(MENAFN
- Hewar Group) نيوم، المملكة العربية السعودية - 19 ديسمبر 2024: أبرمت نيوم اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع شركة "سامسونج آند تي" باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال سعودي في مجال روبوتات البناء، مايسهم في تطوير وتسريع تقنيات أتمتة البناء والتشييد في المملكة.
ويهدف هذا المشروع المشترك إلى أتمتة جميع عمليات تجميع هياكل التسليح الحديدية المستخدمة في البناء عبر تقنيات اللحام والربط الروبوتية المتطورة، ما يتيح توفير هياكل حديدية كبيرة مسبقة الصُنع. ومن المتوقع أن تعمل تلك التقنيات المتطورة على تقليل ساعات العمل اليدوي بنسبة تصل إلى 80%، وذلك استناداً إلى متوسط معدلات التركيب العالمية المطبقة في عمليات البناء التقليدية، إلى جانب دورها المهم في تعزيز السلامة والجودة، وتقليل هدر المواد وتكاليف تجميع هياكل التسليح بنسبة تصل لغاية 40% .
وقام صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثماري الاستراتيجي لنيوم، بقيادة هذه الاتفاقية، وذلك انطلاقاً من دوره المحوري في تأسيس مشاريع جديدة وتسريع خلق القيمة في قطاعات نيوم الخمسة عشر.
و قال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي: " تُعد الاستدامة من الركائز الأساسية لنيوم، ونعمل على تعزيزها في جميع أعمال البناء وأساليب التطوير لدينا. فمن خلال أتمتة عمليات البناء الضخمة باستخدام الروبوتات ندفع حدود الابتكار في مجال البناء والتشييد إلى آفاق جديدة." وأضاف ماجد مفتي: "إن شراكتنا مع شركات عالمية كبرى مثل سامسونج تنسجم مع استراتيجيتنا الهادفة إلى جذب شركاء رائدين لدعم سلاسل الإمداد، وتعزيز القيمة المستقبلية، ورسم نموذجًا جديدًا لأعمال بناء فعّالة، وآمنة، وصديقة للبيئة".
وتنص الاتفاقية على إنشاء مصانع لإنتاج هياكل حديد التسليح في نيوم، وذلك لتلبية متطلبات أعمال تطوير مدينة "ذا لاين" والمشاريع الرئيسية الأخرى في نيوم، ما يسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل من أصحاب المهارات العالية بالسوق المحلي. وفي ظل ارتفاع الطلب على تصنيع هذه الهياكل حول العالم، ستسهم تقنيات الأتمتة المتطورة في رفع كفاءة عمليات الإنشاءات وزيادة الإنتاجية في قطاع البناء العالمي.
من جهته، قال رئيس وحدة تطوير الأعمال الجديدة في شركة سامسونج سي آند تي، هوجين جونغ: "نحن متحمسون لهذه الشراكة الواعدة مع نيوم، وتحقيق طموحاتنا لنكون في طليعة الشركات العالمية بمجال تقنيات أتمتة وتسريع عمليات البناء. وسنعمل معاً على تطوير هذا القطاع من خلال دمج تقنيات الروبوتات المبتكرة وحلول الأتمتة المتطورة وإحداث تحول نوعي في مشاريع التطوير في مختلف مناطق نيوم".
بدوره، قال رئيس قطاع التصميم والبناء في نيوم، بندر أشرور: "يمثل تطوير اقتصاد صناعي متقدم في نيوم خطوة أساسية في جهودنا الرامية لتسريع استخدام أساليب البناء الحديثة في مشاريعنا الرئيسية. وبالإضافة إلى دورها في خلق آلاف الوظائف، تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق رؤية المملكة وطموحاتها العالمية في مجال الصناعات المتقدمة، بما يعزز من إمكاناتها الاقتصادية على المدى الطويل وقدرتها التنافسية على مستوى العالم."
ومن خلال قطاع "التصميم والبناء" المتنامي لديها، ترسخ نيوم مكانتها الرائدة في تطوير تقنيات البناء الحديثة من خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة والتعاون مع قادة الصناعة. ويهدف هذا القطاع إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر خلق الوظائف النوعية على مستوى المملكة، في وقت تشهد فيه نيوم نمواً متسارعاً في أعمال التطوير لمناطقها وبنيتها التحتية على مساحتها البالغة 26500 كيلومتر مربع.
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