السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للاستثمار الجريء

(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية – 19 ديسمبر 2024: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق رائد الثالث (Raed III L.P.)، وهو صندوق استثمار جريء تديره شركة رائد فنتشرز.
يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة التقنية والمعتمدة على التقنية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الشركات في المراحل الأولية التي تشمل مرحلة التأسيس ومرحلة الجولة التمويلية (أ)، واستهداف قطاعات التقنية المالية وبرمجيات الشركات وحلول البرمجيات كخدمة للشركات.
وصرح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: "إن استثمارنا في صندوق الاستثمار الجريء الذي تديره شركة رائد فنتشرز هو استمرار لاستراتيجيتنا في دعم صناديق الاستثمار الخاصة التي تركز على الشركات الناشئة السعودية في مراحل نموها المختلفة. وهذا الالتزام يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو سريع مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030."
وصرح عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا الاستراتيجية مع SVC كمستثمر رئيس في صندوق رائد الثالث، مستفيدين من نجاح تعاوننا في صندوق رائد الثاني. وتقوم SVC، من خلال التزامها بتمكين الشركات الناشئة وتشجيع الابتكار، بدور محوري في دفع التقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في هذا القطاع. نهدف معا إلى دعم نمو الشركات الناشئة الواعدة والمساهمة في التطوير المستمر لبيئة أعمال مزدهرة في المملكة العربية السعودية وخارجها."
الجدير بالذكر، SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
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