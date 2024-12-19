يهال يحتفل بعيده السابع

(MENAFN
- Morimak) مدينة الكويت: 18 ديسمبر 2024
احتفل تطبيق "يهال"، المنصة الإلكترونية الرائدة لتسوق منتجات الأطفال والرضع، بمرور سبع سنوات على تأسيس التطبيق وذلك من خلال إطلاق احتفالية خاصة بمشاركة الأطفال وأسرهم وذلك في مجمع العاصمة، اشتمل على تنظيم مسابقة البحث عن الكنز وغيرها من الفعاليات الترفيهية المتميزة وتوزيع الجوائز على المشاركين.
وبمناسبة الاحتفال بالعيد السابع على التأسيس، أعلن يهال عن إطلاق خدمته الجديدة كلياً لتنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة بالأطفال، حيث يوفر التطبيق عبر هذا القسم مختلف الخدمات بدءاً من تصميم الاحتفال ، وصولاً الى الأنشطة الترفيهية من مسابقات وجلسات تلوين و العديد من البرامج الأخرى الفريدة من نوعها بالإضافة الى التجهيزات الغذائية والوجبات الخفيفة المناسبة للأطفال و توفير الهدايا والتوزيعات ليتم تغطية كافة الجوانب المتعلقة في تنظيم الاحتفال لخلق تجربة وذكرى ممتعة للجميع.
وتعليقاً على هذه الاحتفالية، قال علي الزنكوي المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق يهال Yahaal: " سعداء بمشاركة عملائنا هذه الفرحة بتواجدنا جنباً إلى جنب على مدار سبع سنوات، ولهذا حرصنا على تنظيم هذه الفعالية للاحتفال معهم وإطلاق خدمتنا الجديدة ".
وذكر الزنكوي: " تطبيق يهال هو فكرة تحولت الى واقع في نهاية سنة ٢٠١٧ وجاءت بعد احتياج شخصي شعرت به كأب لتلبية احتياجات الطفل الضرورية، واليوم اصبح لدينا اكبر تشكيلة منتجات تغطي كافة احتياجات الطفل الأساسية والكمالية بمختلف الأقسام وبكبسة زر نقوم بتوصيلها بأسرع وقت حيث اننا نعمل ٢٤ ساعة ، ٧ أيام في الأسبوع".
وأشار:" بهذه المناسبة يسعدنا الإعلان عن اطلاق الخدمة الخاصة في الاحتفالات الشخصية والمناسبات الخاصة من اعياد ميلاد وغيرها. ونعمل حالياً على إطلاق خدمة أخرى تشمل حجز برامج تدريبية للأطفال خاصة بالأنشطة العلمية والفنية والرياضية."
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