إتاحة Eve Frontier وPaincore بدعم NVIDIA DLSS مع نسخة 2.2 من Cyberpunk 2077 والجديد في NVIDIA DLSS 3.5

(MENAFN
- OAK Consulting) هناك أكثر من 600 لعبة وتطبيق بدعم تقنيات RTX المميزة، وهذا الأسبوع يُمكن للاعبين العودة الى مدينة Night City في تحديث رقم 2.2 من لعبة Cyberpunk 2077 التي تقدم دعم Full Ray Tracing مع NVIDIA DLSS 3.5 مع لعبة EVE Frontier ولعبة PANICORE المتاحتان بدعم DLSS 3 وأيضًا لعبة Hitman World of Assassination وReady or Not تٌصدران DLCs جديدة.
دائمًا ما يكون هناك المزيد للإستكشاف في مدينة Night City وهذا ما يحمله تحديث Cyberpunk 2077 Update 2.2، شركة CD PROJEKT RED لديها المزيد من المزايا في لعبة Cyberpunk 2077 المتاحة الآن في نسخة رقم 2.2 والتي توفرها اللاعبين الذين لديهم الآن محتوى جديد يستمتعون به، من ضمنه مهمات في عالم مفتوح جديد وتعديلات إضافية، لعبة Cyberpunk 2077 تُقدم DLSS 3.5 مع ميزة Ray Reonscturction وFrame Generation وSuper Resolution مع دعم Full Ray Tracing وذلك بأوضاع Ray tracing المختلفة مثل وضع Overdrive الذي يسمح للاعبي GeForce RTX 40 بتحسين إعدادات اللعبة بشكل كبير وتحسين إعداداتها لأفضل إعدادات وأفضل صورة.
في Ray Tracing فوضع Overdrive وتقنية NVIDIA DLSS 3.5 مع Ray Reconstruction يُحسن جودة الصورة ونقاء الإنعكاسات، وتجعل الإضائة الشاملة أكثر دقة ووالإضائة بشكل عام تصبح أكثر استجابة، من أجل تجربة أفضل وأكثر واقعية وتنغمر بها بشكل أكبر، يمكن للاعبين الآن تغيير شكل شخصياتهم بشكل أكبر، وذلك بإعدادات مكياج أكثر والمزيد من أشكال الملابس المستوحاة من اللعبة، بالإضافة الى اختيارات إضافية للوشم والمزيد، تحديث 2.2 يسمح للاعبين كذلك تغيير لون سياراتهم الغالية التي يحتفظون بها كما يمكنهم تعديل الطلاء الخاص بهم وإضافة تصاميم مُخصصة لمركباتهم من عدة ماركات أخرى.
لعبة EVE Frontier من تطوير CCP هي لعبة بقاءعلى قيد الحياة على الإنترنت، لعبة من انوع Sandbox بسيرفر ونظام اقتصادي ونظام متكامل مفتوح المصدر، يمكن التغيير والتعديل في اللعبة عن طريق إضافات يمكن برمجتها وعملات وخصائص أخرى، كلاعب جديد، اللعبة ستبعثك في الليل الطويل في عالم EVE Frontier لإستكشافه والبقاء على قيد الحياة وبناء المزيد في نظام نجمي من 100 ألف نجمة يحمل أكثر من 100 الف نجمة مليئة بالموت والفرص، هذه اللعبة أُطلقت في مرحلة Alpha مُغلقة في الأسبوع الماضي مع دعم NVIDIA DLSS 3 Frame Generation من اليوم الأول مع super Resolution مما يزيد من أداء اللعبة ويُسرعها للاعبي GeForce RTX في هذا النظام النجمي من 100 ألف نجمة
اما على شرفة فيلا تريسكا المُحسنة بالـ Ray Tracing فالشخص الذي سبب في حوادث الخنق هناك كان العميل 47 في لعبة HITMAN World of Assassination التي تم تحسينها بالذكاء الإصطناعي مع تقنية NVIDIA DLSS 3، او ربما كان هذا مسدسه ذا كاتم الصوت، او زجاجة من جرعاته سريعة المفعول، أيًا كان السلاح فاللاعبون سيستعملون هذا السلاح للقضاء على الهدف المهم القادم، من ديسمبر 12 الى يناير 12 يُوظف اللاعبون في مهمة القضاء على Max Valiant او المعروف باسم The Splitter والذي قام بدوره الغني عن التعريف جون كلود فاندام، آخر أهداف HITMAN World of Assassination المراوغة في الحدث المحدود القادم.
في لعبة موت جديدة الوحوش صارت أكثر رعبًا عن ذي قبل، والرعب المُستمر ينتظر بداخل PANICORE الغرفة المُرعبة المسكونة التي يجب على اللاعبين الهرب منها، لكن لا يجب رفع الأصوات بداخل هذه الغرفة، حيث ان الوحوش تستطيع سماع كل من يتحركون بداخل الظلام الذي ينتظرهم ليهجم في PANICORE المتاحة الىن بدعم NVIDIA DLSS 3 مع Frame Generation وSuper Resolution على Steam، يمكن للاعبين تجربة اللعبة بشكل جزئي قبل شراؤها.
من تطوير VOID Interactive تأتي لعبة القتال التكتيكية Ready or Not التي أطلقت ثاني DLC تحت اسم Dark Waters، هذا التحديث يُحضر ثلاثية من أوضاع اللعب الصعبة ما بين اللعب الفردي واللعب مع الآخرين، بوضع يدعم حتى 5 لاعبين، مع خمسة أسلحة جديدة ودعم جوي مع هيليكوبتر من نوع UH-60، لعبة محاكاة قوات التدخل السريع هذه تُقدم دعم NVIDIA DLSS Super Resolution لزيادة الأداء مع NVIDIA Reflex لتقليل معدل تأخير النظام، في هذا العالم ذا المخاطر العالية من Ready or Not كل مللي ثانية يؤثر على اللعبة، وجود NVIDIA Reflex يسمح للاعبين بالتفوق على سرعة الجميع، مما يسمح لهم بردود فعل أسرع واشتباك أسرع مع الأهداف وتصويب أفضل.
المزيد من عمليات دمج DLSS قادمة قريبًا للعديد من الألعاب، عد بانتظام من أجل عرض المزيد من عناوين RTX وDLSS، واضغط هنا لمشاهدة قائمة أكثر من 600 لعبة وتطبيق مُحسنين بتقنيات RTX.
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