انفوبيب تدعم التحول الرقمي لدولة قطر عبر منصة مُستضافة محلياً

(MENAFN
- teamlewis) ). وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى دعم الشركات القطرية وتزويدها بحلول اتصال متطورة ومصممة لتحسين تفاعل العملاء وتبسيط العمليات، مع التزامها في ذات الوقت بأطر العمل المعمول بها في دولة قطر والمتعلقة بالتراخيص السحابية وتوطين البيانات. وتسهم هذه الخطوة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم الاقتصاد المعرفي، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى حلول اتصال مبتكرة.
وقالت آيدا دورميتش، المدير الإقليمي لشركة "انفوبيب" في قطر: "إننا مسرورون لترسيخ حضورنا في دولة قطر من خلال المنصة المُستضافة محلياً، إذ تعتبر الدولة سوقاً حيوياً يشهد اعتماداً متسارعاً للتقنيات الجديدة. يسهم مكتبنا المحلي في الدوحة في تمكيننا من خدمة الشركات القطرية على نحو أفضل، وتزويدها بحلول اتصال مخصصة تلبي احتياجاتها الفريدة. وستواصل ’انفوبيب‘ التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي لدولة قطر والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة، وإن فريقنا متحمس للتعاون مع الشركاء المحليين والمساهمة في نمو المنظومة الرقمية في الدولة".
وتقدم "انفوبيب" منصة تواصل عبر المحادثة معززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وخدمات اتصال متعددة القنوات تشمل "واتساب" والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والرسائل الصوتية وتطبيقات المحادثة، والمخصصة جميعها لتلبية احتياجات الشركات المحلية. وقامت الشركة بتشكيل فريق محلي من الخبراء في قطر مهمته ضمان تقديم استشارات وفقاً لأفضل الممارسات والتنفيذ المتكامل لمشاريع العملاء.
وتتيح منصة "انفوبيب" المُستضافة محلياً استضافة البيانات ومعالجتها داخل دولة قطر بما يتوافق مع أفضل معايير أمن البيانات المطبقة محلياً. وستضمن "انفوبيب" من خلال عملياتها في الدولة الامتثال للمتطلبات التنظيمية وإتاحة الفرصة للشركات للاستفادة من خدماتها بثقة ومصداقية.
وبناءً على ذلك، أنشأت "انفوبيب" قنوات اتصال مباشرة مع جميع مشغلي الاتصالات في دولة قطر، ما يضمن تغطية كاملة للرسائل في جميع أنحاء البلاد، حيث تهدف الشركة من خلال تعزيز شراكاتها المحلية ودفع عجلة التحول الرقمي إلى إحداث أثر ملموس وإيجابي على قطاع التكنولوجيا في الدولة.
وستعمل المنصة المُستضافة محلياً من "انفوبيب" على البنية التحتية لخدمة الحوسبة السحابية "أزور كلاود"، وهي تجسد التزام الشركة بالقوانين المحلية المطبقة وتضمن حماية البيانات. وستواصل "انفوبيب" من خلال هذا التعاون التزامها الكامل بالمتطلبات التنظيمية بما يتيح للشركات في دولة قطر الاستفادة من قائمة المنتجات التي تقدمها الشركة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم "انفوبيب" بإتاحة جميع حلولها للعملاء في دولة قطر عبر منصة (Azure Marketplace).
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